Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В течение дня враг продолжал обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В результате обстрела Немышлянского района Харькова 4 жителей получили ранения.
В с. Пришиб, Изюмского района, погибли 5 гражданских женщин. В г. Балаклея 1 гражданский получил ранение.
В Золочеве из-под завалов достали тела еще 2 погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли 3 человек.
В Чугуеве 2 мирных людей погибли, 4 получили ранения. В с. Тихополье, Лозовского района, 1 ранен.
Цитата
“Российские оккупанты не прекращают обстрелы мирного населения, поэтому в который раз призываю всех быть максимально осторожными, без необходимости не находиться на улицах и при сигналах тревоги — прятаться в укрытие. На линии столкновения враг ведет активные боевые действия. На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются сдерживать продвижение ВСУ и не допустить их выхода к государственной границе, укрепляют свои позиции. Это свидетельствует о том, что в нас не ожидается черниговского или киевского сценариев, когда русские войска под давлением ВСУ отошли”, — отметил глава ОВА.
Он добавил, что в районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славаянск. Изюмское направление для них остается стратегическим.
“Но наши защитники противодействуют врагу, нанося ему урон. 93 ОМБР, защищающая наши позиции на Изюмщине, уничтожила уже 11 единиц вражеской техники — танки, БМП и боевые машины „Рысь“. Поддерживаем наших защитников. Украина победит!”, — подчеркнул Синегубов.
Напомним
Оккупанты нанесли ракетный удар по котельной в Чугуеве: погибли коммунальщики.