Окупанти завдали ракетного удару по котельні у Чугуєві: загинули комунальники

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"Цього ранку руйнівний удар було нанесено по повністю підготовленій до зими котельної, серйозно пошкоджено теплові мережі. Також постраждало багато квартир мешканців", – написала Мінаєва.

Вона зазначила, що внаслідок ворожого удару загинули співробітники комунального підприємства, які перебували на своїх робочих місцях. Кількості жертв мер не назвала.

Нагадаємо

Російські окупанти вночі обстрілювали північні райони Харкова. Зранку били по Чугуєву, снаряд влучив у приватний будинок. Попередньо поранено трьох людей.