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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти завдали ракетного удару по котельні у Чугуєві: загинули комунальники

Окупанти завдали ракетного удару по котельні у Чугуєві: загинули комунальники

Київ • УНН

 • 175757 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Сьогодні вранці армія рф завдала ракетного удару по котельні у Чугуєві Харківської області – загинули комунальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку мера міста Галини Мінаєвої.

Деталі

"Цього ранку руйнівний удар було нанесено по повністю підготовленій до зими котельної, серйозно пошкоджено теплові мережі. Також постраждало багато квартир мешканців", – написала Мінаєва.

Вона зазначила, що внаслідок ворожого удару загинули співробітники комунального підприємства, які перебували на своїх робочих місцях. Кількості жертв мер не назвала.

Нагадаємо 

Російські окупанти вночі обстрілювали північні райони Харкова. Зранку били по Чугуєву, снаряд влучив у приватний будинок. Попередньо поранено трьох людей.

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