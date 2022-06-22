Рашисти вночі обстрілювали північні райони Харкова, а зранку - Чугуїв

Цитата

«Харків: вночі окупанти обстрілювали північні райони міста. Попередньо — постраждалих немає. Сьогодні зранку росіяни вчергове обстріляли Чугуїв, снаряд потрапив у приватний будинок, попередньо, троє людей поранено», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що протягом доби в області 15 людей загинули, 16 — поранені.

Доповнення

Вночі користувачі соцмереж та Telegram-канали повідомляли про сильні вибухи у Харкові.