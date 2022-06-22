Рашисти вночі обстрілювали північні райони Харкова, а зранку - Чугуїв
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські окупанти вночі обстрілювали північні райони Харкова. Зранку обстріляли Чугуїв, снаряд влучив у приватний будинок, попередньо, поранено трьох людей. Про це повідомляється у зведенні з ОДА за добу, передає УНН.
Цитата
«Харків: вночі окупанти обстрілювали північні райони міста. Попередньо — постраждалих немає. Сьогодні зранку росіяни вчергове обстріляли Чугуїв, снаряд потрапив у приватний будинок, попередньо, троє людей поранено», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що протягом доби в області 15 людей загинули, 16 — поранені.
Доповнення
Вночі користувачі соцмереж та Telegram-канали повідомляли про сильні вибухи у Харкові.