Рашисты ночью обстреливали северные районы Харькова, а утром – Чугуев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Российские оккупанты ночью обстреливали северные районы Харькова. Утром обстреляли Чугуев, снаряд попал в частный дом, предварительно, ранены три человека. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки, передает УНН.
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«Харьков: ночью оккупанты обстреливали северные районы города. Предварительно — пострадавших нет. Сегодня утром россияне в очередной раз обстреляли Чугуев, снаряд попал в частный дом, предварительно, три человека ранены», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в течение суток в области 15 человек погибли, 16 — ранены.
Дополнение
Ночью пользователи соцсетей и Telegram-каналы сообщали о сильных взрывах в Харькове.