Кількість жертв внаслідок обстрілу рашистів на Харківщині зросла до 15 – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Внаслідок обстрілу російських окупантів у вівторок на Харківщині загинуло щонайменше 15 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“15 людей загинули. 16 — поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині”, — повідомив очільник ОВА.
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З його слів, увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, загинуло шестеро людей, ще четверо поранених. и
За словами Синєгубова, у Харкові — 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати — поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих.
“Це тероризм. Це злочини проти людяності, які зобов‘язані бути покарані”, — додав очільник ОВА.
Нагадаємо
За попередньою інформацією, рашисти сьогодні вдень обстріляли Харків із “Угарану”.