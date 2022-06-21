Кількість жертв внаслідок обстрілу рашистів на Харківщині зросла до 15 – ОВА

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“15 людей загинули. 16 — поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині”, — повідомив очільник ОВА.

Деталі

З його слів, увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, загинуло шестеро людей, ще четверо поранених. и

За словами Синєгубова, у Харкові — 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати — поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих.

“Це тероризм. Це злочини проти людяності, які зобов‘язані бути покарані”, — додав очільник ОВА.

Нагадаємо

За попередньою інформацією, рашисти сьогодні вдень обстріляли Харків із “Угарану”.