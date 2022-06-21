Число жертв в результате обстрела рашистов на Харьковщине возросло до 15 – ОВА

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Киев • УНН

 • 89199 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В результате обстрела российских оккупантов во вторник на Харьковщине погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

“15 человек погибли. 16 — ранены. Такие ужасающие последствия российских дневных обстрелов на Харьковщине”, — сообщил глава ОВА.

Детали

Из его слов, вечером русские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще четверо раненых. 

По словам Синегубова, в Харькове — 11 раненых, 5 человек погибли. В Харьковском районе погиб ребенок 8-ми лет, его мать — ранена. В Золочевской общине 3 погибших.

“Это терроризм. Это преступления против человечности, за которые должны понести наказание”, — добавил глава ОВА.

Напомним

По предварительной информации, рашисты сегодня днем ​​обстреляли Харьков из “Угарана”.

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