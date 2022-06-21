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Обстріл Харкова: рашисти вдарили з "Урагану", кількість жертв зросла до 5

Обстріл Харкова: рашисти вдарили з "Урагану", кількість жертв зросла до 5

Київ • УНН

 • 89387 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. За попередньою інформацією, рашисти сьогодні вдень обстріляли Харків із "Угарану". Кількість жертв зросла до 5 осіб, а кількість поранених - до 11. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Сергій Болвінов у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Російські військові обстріляли Індустріальний район. Обстріляні були комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкту. Попередньо, РСЗО - Ураган. На жаль, 5 загиблих, 11 поранених", - написав Болвінов.

Додамо

За його словами, слідчими проведено огляд місця події. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Раніше

Як повідомляв УНН, під час денних прильотів по населеним пунктах на півночі Харківської області загинула дитина.

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