Обстріл Харкова: рашисти вдарили з "Урагану", кількість жертв зросла до 5

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"Російські військові обстріляли Індустріальний район. Обстріляні були комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкту. Попередньо, РСЗО - Ураган. На жаль, 5 загиблих, 11 поранених", - написав Болвінов.

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За його словами, слідчими проведено огляд місця події. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

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