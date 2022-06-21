Обстрел Харькова: рашисты ударили из "Урагана", количество жертв выросло до 5
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. По предварительной информации, рашисты сегодня днем обстреляли Харьков из "Угарана". Число жертв возросло до 5 человек, а количество раненых – до 11. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Сергей Болвинов в Facebook, передает УНН.
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"Российские военные обстреляли Индустриальный район. Обстреляны были коммерческие и жилые здания. Никакого военного объекта. Предварительно, РСЗО – Ураган. К сожалению, 5 погибших, 11 раненых", - написал Болвинов.
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По его словам, следователями проведен осмотр места происшествия. Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
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Как сообщал УНН, во время дневных прилетов по населенным пунктам на севере Харьковской области погиб ребенок.