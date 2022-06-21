Обстріл Харкова: з'явилась інформація про 10 поранених та 4 загиблих

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"Внаслідок обстрілу росіянами Харкова на сьогодні: поранено 10, загинуло 4 особи", - написала Попова.

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Також, за її словами, під час денних прильотів населеним пунктом на півночі Харківської області загинула дитина.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харків знову обстріляли російські окупанти, наразі відомо про сімох постраждалих серед цивільних.