Обстрел Харькова: появилась информация о 10 раненых и 4 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Харькове выросло количество раненых и появилась информация о погибших в результате обстрела рашистов. Об этом сообщила советник председателя областного совета в Харьковском областном совете Наталья Попова, передает УНН.
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"В результате обстрела россиянами Харькова на сегодняшний день: ранены 10, погибли 4 человека", - написала Попова.
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Также, по ее словам, во время дневных прилетов по населенным пунктам на севере Харьковской области погиб ребенок.
Ранее
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьков снова обстреляли российские оккупанты, сейчас известно о семи пострадавших среди гражданских.