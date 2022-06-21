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Харків знову обстріляв ворог, відомо про сімох постраждалих цивільних

Харків знову обстріляв ворог, відомо про сімох постраждалих цивільних

Київ • УНН

 • 76712 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Харків знову обстріляли російські окупанти, наразі відомо про сімох постраждалих серед цивільних, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються", - зазначив голова ОВА у Telegram.

Він закликав харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувати на вулицях. "Зараз це вкрай небезпечно!", - зазначив посадовець.

Доповнення

20 червня російські окупанти знову обстрілювали Харків та область – троє людей загинули, восьмеро дістали поранення.

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