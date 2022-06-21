Харків знову обстріляв ворог, відомо про сімох постраждалих цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Харків знову обстріляли російські окупанти, наразі відомо про сімох постраждалих серед цивільних, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються", - зазначив голова ОВА у Telegram.
Він закликав харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувати на вулицях. "Зараз це вкрай небезпечно!", - зазначив посадовець.
Доповнення
20 червня російські окупанти знову обстрілювали Харків та область – троє людей загинули, восьмеро дістали поранення.