Харків знову обстріляв ворог, відомо про сімох постраждалих цивільних

Цитата

"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються", - зазначив голова ОВА у Telegram.

Він закликав харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувати на вулицях. "Зараз це вкрай небезпечно!", - зазначив посадовець.

Доповнення

20 червня російські окупанти знову обстрілювали Харків та область – троє людей загинули, восьмеро дістали поранення.