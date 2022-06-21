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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 72155 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Харьков снова обстрелял враг, известно о семи пострадавших гражданских

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Харьков снова обстреляли российские оккупанты, сейчас известно о семи пострадавших среди гражданских, отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и совершают террор против мирного населения! Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным - 7 пострадавших гражданских. Данные обновляются", - отметил глава ОВА в Telegram.

Он призвал харьковчан быть максимально осторожными, без необходимости не находиться на улицах. "Сейчас это очень опасно!", - отметил чиновник.

Дополнение

20 июня российские оккупанты снова обстреливали Харьков и область – три человека погибли, восемь получили ранения.

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