Харьков снова обстрелял враг, известно о семи пострадавших гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Харьков снова обстреляли российские оккупанты, сейчас известно о семи пострадавших среди гражданских, отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и совершают террор против мирного населения! Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным - 7 пострадавших гражданских. Данные обновляются", - отметил глава ОВА в Telegram.
Он призвал харьковчан быть максимально осторожными, без необходимости не находиться на улицах. "Сейчас это очень опасно!", - отметил чиновник.
Дополнение
20 июня российские оккупанты снова обстреливали Харьков и область – три человека погибли, восемь получили ранения.