Окупанти продовжують обстрілювати Харків та область: за добу троє загиблих і восьмеро поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Вчора російські окупанти знову обстрілювали Харків та область – троє людей загинули, восьмеро дістали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Деталі
Протягом доби ворог обстрілював Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.
Вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів суттєво пошкоджено будівлю одного із освітніх закладів – приміщення зруйновано на 40%.
У Салтівському районі обстріляли транспортне підприємство – виникла пожежа, один працівник дістав поранення.
На Ізюмщині триває ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, яку спричинили обстріли окупантів.
По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Загалом за добу троє загиблих та семеро поранених.
Додамо
На лінії зіткнення в області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу ЗСУ в тил російському угрупуванню, що діє на Слов'янському напрямку.
В районі Ізюма тривають бої, українські захисники відбивають атаки ворога та надійно тримають свої позиції, зазначив Синєгубов.
"Звертаюся до жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги! Без нагальної потреби не перебувайте на вулицях", – додав голова ОВА.
Нагадаємо
Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомляв, що ситуація на північ від Харкова достатньо складна. Російські війська намагаються наблизитися до Харкова і знову перетворити його на прифронтове місто.