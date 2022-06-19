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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27771 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ситуація на північ від Харкова знову достатньо складна - радник голови МВС

Ситуація на північ від Харкова знову достатньо складна - радник голови МВС

Київ • УНН

 • 362921 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Ситуація на півночі Харківщини знову достатньо складна, заявив в ефірі телемарафону радник голови МВС Вадим Денисенко, пише УНН.

Цитата

"Ситуація достатньо складна також і на півночі Харківщини, тому що росіяни пробують наблизитися до міста Харкова і перетворити його знову на прифронтове місто. І пробують знову наблизитись настільки, щоб мати можливість максимально обстрілювати це місто", - зазначив Денисенко.

Доповнення

Вчора, 18 червня, російські окупанти знову обстріляли Харків та область – загинув 73-річний мирний житель, ще п'ятеро цивільних дістали поранення.

Українські Національні Новини

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