Ситуація на північ від Харкова знову достатньо складна - радник голови МВС

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"Ситуація достатньо складна також і на півночі Харківщини, тому що росіяни пробують наблизитися до міста Харкова і перетворити його знову на прифронтове місто. І пробують знову наблизитись настільки, щоб мати можливість максимально обстрілювати це місто", - зазначив Денисенко.

Доповнення

Вчора, 18 червня, російські окупанти знову обстріляли Харків та область – загинув 73-річний мирний житель, ще п'ятеро цивільних дістали поранення.