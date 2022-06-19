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13:44 • 46652 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 85236 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 68272 просмотра

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12:52 • 47813 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ситуация к северу от Харькова снова достаточно сложная - советник главы МВД

Ситуация к северу от Харькова снова достаточно сложная - советник главы МВД

Киев • УНН

 • 362920 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Ситуация на севере Харьковской области снова достаточно сложная, заявил в эфире телемарафона советник главы МВД Вадим Денисенко, пишет УНН.

Цитата

"Ситуация достаточно сложная также и на севере Харьковской области, потому что россияне пытаются приблизиться к городу Харькову и превратить его снова в прифронтовый город. И пытаются снова приблизиться настолько, чтобы иметь возможность максимально обстреливать этот город", - отметил Денисенко.

Дополнение

Вчера, 18 июня, российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область – погиб 73-летний мирный житель, еще пятеро гражданских получили ранения.

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