Ситуация к северу от Харькова снова достаточно сложная - советник главы МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Ситуация на севере Харьковской области снова достаточно сложная, заявил в эфире телемарафона советник главы МВД Вадим Денисенко, пишет УНН.
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"Ситуация достаточно сложная также и на севере Харьковской области, потому что россияне пытаются приблизиться к городу Харькову и превратить его снова в прифронтовый город. И пытаются снова приблизиться настолько, чтобы иметь возможность максимально обстреливать этот город", - отметил Денисенко.
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Вчера, 18 июня, российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область – погиб 73-летний мирный житель, еще пятеро гражданских получили ранения.