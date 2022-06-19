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Окупанти знову обстріляли Харків та область: за добу один загиблий і п'ятеро поранених

Окупанти знову обстріляли Харків та область: за добу один загиблий і п'ятеро поранених

Київ • УНН

 • 150148 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Вчора, 18 червня, російські окупанти знову обстріляли Харків та область – загинув 73-річний мирний житель, ще п'ятеро цивільних дістали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

Протягом минулої доби ворог завдав два удари по інфраструктурі Індустріального району Харкова.

"Як бачимо, окупанти продовжують тероризувати мирне населення міста постійними обстрілами вже майже за "графіком". Тому зобов’язані не втрачати пильність, реагуйте на сигнали тривоги та дотримуйтеся коментантської години!" – написав Синєгубов.

На Ізюмщині ворог завдав удару по підприємству з нафтоперероблення. Масштабну пожежу досі ліквідовують. Обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок обстрілів Андріївки та Донця Ізюмського району загинув 73-річний чоловік, 4 цивільних дістали поранення. 1 поранений в Чугуєві. Протягом доби також зазнавали обстрілів Дергачівська, Золочівська громади", – зазначив Синєгубов.

Додамо

На лінії зіткнення тривають бойові дії. В районі населеного пункту Рубіжне, що на північному сході від Харкова, ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Окупанти провели дистанційне мінування с. Черкаські Тишки.

На Ізюмщині ворог готує нові спроби наступу в напрямку Слов'янська. ЗСУ героїчно тримають оборону та завдають окупантам відчутних втрат, додав Синєгубов.

Нагадаємо

Вчора, 18 червня, Синєгубов повідомив, що на Харківщині українські військові тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій.

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