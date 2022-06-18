Харківщина: ЗСУ поступово переходять до контрнаступальних дій - голова ОВА

Цитата

"У ворога залишається все менше сил для наступу. ЗСУ тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій - звільнили село Дмитрівка на Ізюмщині. Нам важливий кожний населений пункт, адже захищаємо своє! Щодня спілкуюся з бійцями, захисники мотивовані і докладають максимальних зусиль, щоб звільнити Харківщину!" - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Також він повідомив, що сьогодні вночі із РСЗВ завдали удари по Київському району Харкова і вперше завдали ракетного удару по селу Фартушне.

У Харкові у будинку горіли балкони квартир 3 поверхів. Було влучання в одне з комунальних підприємств міста. Без жертв.

Тим часом у місто повертаються харків’яни, додав голова ОВА.

"Росіяни протягом доби обстрілювали Циркуни, Дергачі, Золочівську громаду. Вночі вперше обстріляли село Фартушне. Ракета влучила у приміщення сільгосппідприємства. Жертв немає", - зазначив також Синєгубов.

Протягом доби, з його слів, госпіталізовані 3 жителів - 2 з Первомайську, 1 - в Руській Лозовій.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські захисники вигнали окупантів із Дмитрівки на Харківщині.