Харківщина: ЗСУ поступово переходять до контрнаступальних дій - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Харківщині українські захисники тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"У ворога залишається все менше сил для наступу. ЗСУ тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій - звільнили село Дмитрівка на Ізюмщині. Нам важливий кожний населений пункт, адже захищаємо своє! Щодня спілкуюся з бійцями, захисники мотивовані і докладають максимальних зусиль, щоб звільнити Харківщину!" - зазначив Синєгубов у Telegram.
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Також він повідомив, що сьогодні вночі із РСЗВ завдали удари по Київському району Харкова і вперше завдали ракетного удару по селу Фартушне.
У Харкові у будинку горіли балкони квартир 3 поверхів. Було влучання в одне з комунальних підприємств міста. Без жертв.
Тим часом у місто повертаються харків’яни, додав голова ОВА.
"Росіяни протягом доби обстрілювали Циркуни, Дергачі, Золочівську громаду. Вночі вперше обстріляли село Фартушне. Ракета влучила у приміщення сільгосппідприємства. Жертв немає", - зазначив також Синєгубов.
Протягом доби, з його слів, госпіталізовані 3 жителів - 2 з Первомайську, 1 - в Руській Лозовій.
Доповнення
Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські захисники вигнали окупантів із Дмитрівки на Харківщині.