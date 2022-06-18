Харківщина: ЗСУ поступово переходять до контрнаступальних дій - голова ОВА

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 36903 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 69677 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 80086 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 90077 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 87958 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 82296 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 88480 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 231765 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150032 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172671 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 52946 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 88375 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 113698 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 108774 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 67702 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 36459 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 231782 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 505205 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 454256 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 659801 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 16317 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 33167 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 67702 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 113698 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116011 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Харківщина: ЗСУ поступово переходять до контрнаступальних дій - голова ОВА

Харківщина: ЗСУ поступово переходять до контрнаступальних дій - голова ОВА

Київ • УНН

 • 159539 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. На Харківщині українські захисники тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"У ворога залишається все менше сил для наступу. ЗСУ тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій - звільнили село Дмитрівка на Ізюмщині. Нам важливий кожний населений пункт, адже захищаємо своє! Щодня спілкуюся з бійцями, захисники мотивовані і докладають максимальних зусиль, щоб звільнити Харківщину!" - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Також він повідомив, що сьогодні вночі із РСЗВ завдали удари по Київському району Харкова і вперше завдали ракетного удару по селу Фартушне.

У Харкові у будинку горіли балкони квартир 3 поверхів. Було влучання в одне з комунальних підприємств міста. Без жертв.

Тим часом у місто повертаються харків’яни, додав голова ОВА.

"Росіяни протягом доби обстрілювали Циркуни, Дергачі, Золочівську громаду. Вночі вперше обстріляли село Фартушне. Ракета влучила у приміщення сільгосппідприємства. Жертв немає", - зазначив також Синєгубов.

Протягом доби, з його слів, госпіталізовані 3 жителів - 2 з Первомайську, 1 - в Руській Лозовій.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські захисники вигнали окупантів із Дмитрівки на Харківщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33