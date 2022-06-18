Харьковская область: ВСУ постепенно переходят к контрнаступательным действиям - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Харьковской области украинские защитники держат рубежи и постепенно переходят к контрнаступательным действиям, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"У врага остается все меньше сил для наступления. ВСУ держат рубежи и постепенно переходят к контрнаступательным действиям - освободили село Дмитровка на Изюмщине. Нам важен каждый населенный пункт, ведь защищаем свое! Каждый день общаюсь с бойцами, защитники мотивированы и прилагают максимальные усилия, чтобы освободить Харьковскую область!" – отметил Синегубов в Telegram.
Детали
Также он сообщил, что сегодня ночью из РСЗО нанесли удары по Киевскому району Харькова и впервые нанесли ракетный удар по селу Фартушное.
В Харькове в доме горели балконы квартир 3 этажа. Было попадание в одно из коммунальных предприятий города. Без жертв.
Между тем в город возвращаются харьковяне, добавил глава ОВА.
"Россияне в течение суток обстреливали Циркуны, Дергачи, Золочевскую громаду. Ночью впервые обстреляли село Фартушное. Ракета попала в помещение сельхозпредприятия. Жертв нет", - отметил также Синегубов.
В течение суток, по его словам, госпитализированы 3 жителей – 2 из Первомайска, 1 – в Русской Лозовой.
Дополнение
Генштаб ВСУ сообщал, что украинские защитники выгнали оккупантов из Дмитровки в Харьковской области.