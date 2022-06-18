У Харкові через ворожий обстріл спалахнула пожежа в 16-поверхівці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Харкові увечері 17 червня внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в житловому 16-поверховому будинку. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області, пише УНН.
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"Одна з пожеж, спричинених обстрілами, сталася увечері 17 червня в житловому 16-ти поверховому будинку в Київському районі міста. Горіли балкони на 11-му, 12-му та 13-му поверхах будинку на площі 10 кв. м", - йдеться в повідомленні управління у Facebook.
Деталі
Повідомляється, що силами ДСНС вогонь вдалось ліквідувати за дві години. "Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на інші квартири будинку. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - зазначається в повідомленні.
Найбільша кількість пожеж, спричинених ворожими обстрілами, за минулу добу сталася у Харківському районі області. Там в різний час доби виникло 3 таких пожежі. По одному подібному загорянню виникло в Лозівському, Богодухівському районах області та в Київському районі міста Харкова. У результаті цих пожеж постраждали житлові будинки та господарчі споруди.
Доповнення
16 червня російські окупанти знову обстріляли Харків та область – поранено двох мирних жителів, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.