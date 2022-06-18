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В Харькове из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар в 16-этажке

Киев • УНН

 • 158414 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Харькове вечером 17 июня в результате вражеских обстрелов произошел пожар в жилом 16-этажном доме. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пишет УНН.

Цитата

"Один из пожаров, вызванных обстрелами, произошел вечером 17 июня в жилом 16-ти этажном доме в Киевском районе города. Горели балконы на 11-м, 12-м и 13-м этажах дома на площади 10 кв. м", – говорится в сообщении управления в Facebook.

Детали

Сообщается, что силами ГСЧС огонь удалось ликвидировать через два часа. "Пожарные предотвратили распространение пламени на другие квартиры дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Наибольшее количество пожаров, вызванных вражескими обстрелами, за минувшие сутки произошло в Харьковском районе области. Там в разное время суток возникло 3 таких пожара. По одному подобному возгоранию возникло в Лозовском, Богодуховском районах области и Киевском районе города Харькова. В результате этих пожаров пострадали жилые дома и хозяйственные постройки.

Дополнение

16 июня российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область – ранены два мирных жителя, повреждены по меньшей мере 10 частных домов.

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