В Харькове из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар в 16-этажке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Харькове вечером 17 июня в результате вражеских обстрелов произошел пожар в жилом 16-этажном доме. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пишет УНН.
Цитата
"Один из пожаров, вызванных обстрелами, произошел вечером 17 июня в жилом 16-ти этажном доме в Киевском районе города. Горели балконы на 11-м, 12-м и 13-м этажах дома на площади 10 кв. м", – говорится в сообщении управления в Facebook.
Детали
Сообщается, что силами ГСЧС огонь удалось ликвидировать через два часа. "Пожарные предотвратили распространение пламени на другие квартиры дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Наибольшее количество пожаров, вызванных вражескими обстрелами, за минувшие сутки произошло в Харьковском районе области. Там в разное время суток возникло 3 таких пожара. По одному подобному возгоранию возникло в Лозовском, Богодуховском районах области и Киевском районе города Харькова. В результате этих пожаров пострадали жилые дома и хозяйственные постройки.
Дополнение
16 июня российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область – ранены два мирных жителя, повреждены по меньшей мере 10 частных домов.