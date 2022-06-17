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Окупанти знову обстріляли Харків та область: пошкоджено будинки, є поранені

Окупанти знову обстріляли Харків та область: пошкоджено будинки, є поранені

Київ • УНН

 • 245780 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Вчора російські окупанти знову обстріляли Харків та область – поранено двох мирних жителів, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"Загалом в Харківській області за минулу добу пошкоджено не менше 10 приватних будинків, зруйнована школа та багатоквартирний будинок, 2 цивільних поранені", – написав Синєгубов.

Деталі

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Шевченківський, Новобаварський та Холодногірський райони Харкова та населені пункти Харківської області.

У Харкові пошкоджені промислові будівлі та будівлі приватного підприємства, жертв і постраждалих немає.

У Харківському районі міста Дергачі пошкоджено приватні домоволодіння, горіла господарча споруда та технічна будівля у смт Пісочин.

У Чугуївському районі в смт Коробочкине пошкоджено приватний будинок та гараж, знищено приватний автотранспорт.

Золочів ворог обстріляв касетними боєприпасами – пошкоджено сім будинків, жінка 82 років дістала поранення. У селі Морозівка Ізюмського району поранено 70-річного чоловікв.

Додамо

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку російські війська намагалися здійснити розвідку боєм в районі Кочубеївки, але зазнали втрат і відійшли.

В районі Ізюма окупанти намагаються продовжити наступ у напрямку міста Слов'янськ, проте ЗСУ відбивають усі атаки ворога і завдають йому відчутних втрат.

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