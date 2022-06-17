Оккупанты снова обстреляли Харьков и область: повреждены дома, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Вчера российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область – ранены два мирных жителя, повреждено по меньшей мере 10 частных домов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"В целом в Харьковской области за минувшие сутки повреждено не менее 10 частных домов, разрушена школа и многоквартирный дом, 2 гражданских ранены", – написал Синегубов.
Детали
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы Харькова и населенные пункты Харьковской области.
В Харькове повреждены промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет.
В Харьковском районе города Дергачи повреждены частные домовладения, горела хозяйственная постройка и техническое здание в пгт Песочин.
В Чугуевском районе в пгт Коробочкино поврежден частный дом и гараж, уничтожен частный автотранспорт.
Золочев враг обстрелял кассетными боеприпасами – повреждено семь домов, женщина 82 лет получила ранения. В селе Морозовка Изюмского района ранен 70-летний мужчина.
Добавим
На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении российские войска пытались осуществить разведку боем в районе Кочубеевки, но понесли потери и отошли.
В районе Изюма оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении города Славянск, однако ВСУ отражают все атаки врага и наносят ему ощутимые потери.