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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33017 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські захисники вигнали окупантів із Дмитрівки на Харьківщині – Генштаб

Українські захисники вигнали окупантів із Дмитрівки на Харьківщині – Генштаб

Київ • УНН

 • 139834 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Українські військові змусили ворога відійти з населеного пункту Дмитрівка ( Ізюмський район). Про це інформує Генеральний Штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Також повідомляється, що на Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Ворог відступив з втратами.

Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.

Доповнення

Вчора російські окупанти знову обстріляли Харків та область – поранено двох мирних жителів, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.

Українські Національні Новини

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