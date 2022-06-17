Українські захисники вигнали окупантів із Дмитрівки на Харьківщині – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Українські військові змусили ворога відійти з населеного пункту Дмитрівка ( Ізюмський район). Про це інформує Генеральний Штаб Збройних Сил України, передає УНН.
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Також повідомляється, що на Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.
З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Ворог відступив з втратами.
Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.
Доповнення
Вчора російські окупанти знову обстріляли Харків та область – поранено двох мирних жителів, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.