Украинские защитники выгнали оккупантов из Дмитровки в Харьковской области – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинские военные заставили врага отойти из населенного пункта Дмитровка (Изюмский район). Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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Также сообщается, что на Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, которая действует на Словянском направлении.
В целях обнаружения слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Враг отступил с потерями.
Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.
Дополнение
Вчера российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область – ранены двое мирных жителей, повреждены по меньшей мере 10 частных домов.