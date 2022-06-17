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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские защитники выгнали оккупантов из Дмитровки в Харьковской области – Генштаб

Киев • УНН

 • 139832 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинские военные заставили врага отойти из населенного пункта Дмитровка (Изюмский район). Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Также сообщается, что на Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, которая действует на Словянском направлении.

В целях обнаружения слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Враг отступил с потерями.

Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

Дополнение

Вчера российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область – ранены двое мирных жителей, повреждены по меньшей мере 10 частных домов.

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