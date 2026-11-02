россия готовит новый массированный удар по Украине, прежде всего по энергетике и логистике — Зеленский

Фото иллюстративное

россия готовит новый массированный удар по нашей стране, прежде всего по энергетике и логистике. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, передает УНН.

Мы знаем от разведки, что россия готовит новый массированный удар по нашей стране, прежде всего по энергетике и логистике. Фактически расчет на то, что мир завтра будет следить за американскими выборами и что происходящее здесь, в Украине, и наши сложности с ПВО, с ракетами для "Пэтриотов", будут якобы вне внимания мира - заявил Зеленский.

По его словам, нужны такие сигналы от мира в сторону россии, чтобы там чувствовали, что пользы им от террора не будет, выгоды не будет и, пока продолжается эта война, будет гореть их нефть, а зарабатывать деньги вместе с миром они не смогут.

Не нужно играть с российскими доходами от нефти или газа, нужно надавить на Россию так, чтобы у них не было альтернатив, кроме окончания этой войны. Америка может это сделать, мир может это сделать. Нужно прекращать эти российские убийства. И мы в Украине вполне справедливо отвечаем России на все ее удары по нашим людям, по нашим городам. Наши ощутимые меткие ответы, и я хочу поблагодарить за это каждого нашего воина, за эту меткость — все подразделения, которые выполняют задачи по дальнобойным санкциям Украины. На тот удар, который россияне сейчас готовят, мы обязательно им ответим - резюмировал Зеленский.

Ночные атаки рф на регионы Украины: куда бил враг и последствия ударов