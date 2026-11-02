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росія готує новий масований удар по Україні, передусім по енергетиці та логістиці - Зеленський

Київ • УНН

 • 4094 перегляди

Розвідка повідомила про підготовку росією масованого удару по енергетиці та логістиці України. Зеленський заявив про відповідь.

росія готує новий масований удар по Україні, передусім по енергетиці та логістиці - Зеленський
Фото ілюстративне

росія готує новий масований удар по нашій країні, передусім по енергетиці та логістиці. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, передає УНН.

Ми знаємо від розвідки, що росія готує новий масований удар по нашій країні, передусім по енергетиці та логістиці. Фактично розрахунок, що світ буде завтра слідкувати за американськими виборами і те, що відбувається тут, в Україні, і наші складнощі з ППО, з ракетами для "петріотів", будуть начебто поза увагою світу 

- заявив Зеленський.

За його словами, потрібні такі сигнали від світу в сторону росії, щоб там відчували, що користі їм від терору не буде, вигод не буде і, поки триває ця війна, буде палати їхня нафта й гроші вони зі світом заробляти не зможуть. 

Не треба гратися з російськими заробітками від нафти чи від газу, треба натиснути на росію так, щоб у них не було альтернатив, крім закінчення цієї війни. Америка може це зробити, світ може це зробити. Потрібно припиняти ці російські вбивства. І ми в Україні цілком справедливо відповідаємо росії на всі її удари по наших людях, по наших містах. Наші відчутні влучні відповіді, і я хочу подякувати за це кожному нашому воїну, за цю влучність – усім підрозділам, які виконують завдання щодо далекобійних санкцій України. На той удар, який росіяни готують зараз, ми обов’язково їм відповімо 

- резюмував Зеленський. 

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