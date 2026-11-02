Инцидент в Петропавловской Борщаговке: в полиции рассказали, действительно ли есть погибший и 40 заложников
Киев • УНН
Полиция Киевской области опровергла информацию о заложниках и гибели мужчины в Петропавловской Борщаговке. На месте происшествия работают правоохранители и командование Нацгвардии.
Информация о незаконном удержании людей и гибели мужчины в селе Петропавловская Борщаговка не соответствует действительности. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает УНН.
Детали
Как сообщили правоохранители, в полицию Киевской области поступил вызов от работников частной скорой медицинской помощи о препятствовании им в доступе к гражданину.
Полицейские установили, что событие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также возле места происшествия собрались местные жители.
Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности
На месте происшествия работают руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства выясняются.
Контекст
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что под Киевом в подвале здания якобы удерживают в заложниках около 40 человек, к которым не допускают медиков.
Также СМИ сообщали о якобы вооруженных мужчинах в Петропавловской Борщаговке, которые удерживают людей.