Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у поліції розповіли, чи дійсно є загиблий та 40 заручників
Київ • УНН
Поліція Київщини заперечила інформацію про заручників і загибель чоловіка у Петропавлівській Борщагівці. На місці події працюють правоохоронці та командування Нацгвардії.
Інформація про незаконне утримування людей та загибель чоловіка у селі Петропавлівська Борщагівка не відповідає дійсності. Про це повідомили у поліції Київської області, передає УНН.
Деталі
Як повідомили правоохоронці, до поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина.
Поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі.
Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності
На місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України. Обставини з’ясовуються.
Контекст
Раніше у Telegram-каналах з'явилась інформація, що під Києвом у підвалі будівлі нібито утримують в заручниках близько 40 людей, до яких не пускають медиків.
Також ЗМІ повідомляли про нібито озброєних чоловіків у Петропавлівській Борщагівці, які утримують людей.