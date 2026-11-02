$45.350.1850.680.00
ukenru
16:07 • 682 перегляди
Родина, попри ризик арешту, вивезла з окупованих Олешків пам'ятну монетуPhoto
15:40 • 4116 перегляди
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у поліції розповіли, чи дійсно є загиблий та 40 заручників
15:18 • 7756 перегляди
Чому евакуацію з Олешків не проводили через Херсон - Лубінець дав роз'яснення
14:10 • 12602 перегляди
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році
13:41 • 10070 перегляди
"Відповідальність несе країна, яка контролює територію": омбудсман відкинув звинувачення рф щодо Олешків
13:28 • 14820 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto
12:48 • 10186 перегляди
Андрій Ярмоленко найкращий бомбардир в історії УПЛVideo
10:56 • 14989 перегляди
П’ять місяців без втрати позицій і 1700 уражених цілей: результати тижня на фронті
2 листопада, 09:25 • 18099 перегляди
російські удари посилюють потребу України в іноземній допомозі - Bloomberg
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 40078 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе2 листопада, 08:42 • 17285 перегляди
Кріс Пратт поділився, як пройшов шлях від життя у фургоні до Голлівуду після випадкової зустрічіVideo11:50 • 12135 перегляди
Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування12:19 • 5422 перегляди
Король Чарльз залишився без парасольки у тропічну зливу - реакція потрапила на відеоVideo12:29 • 11164 перегляди
Протести відвернули туристів від Парижа - бронювання через Airbnb різко впали12:46 • 9590 перегляди
Публікації
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році14:10 • 12618 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto13:28 • 14834 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 40090 перегляди
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 57772 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 60258 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Філіп I
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Родина, попри ризик арешту, вивезла з окупованих Олешків пам'ятну монетуPhoto16:07 • 680 перегляди
Скандальний репер P.Diddy вийде на волю на три тижні раніше13:57 • 4852 перегляди
Протести відвернули туристів від Парижа - бронювання через Airbnb різко впали12:46 • 9726 перегляди
Король Чарльз залишився без парасольки у тропічну зливу - реакція потрапила на відеоVideo12:29 • 11233 перегляди
Кріс Пратт поділився, як пройшов шлях від життя у фургоні до Голлівуду після випадкової зустрічіVideo11:50 • 12202 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Фільм
Серіали
MIM-104 Patriot

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у поліції розповіли, чи дійсно є загиблий та 40 заручників

Київ • УНН

 • 4130 перегляди

Поліція Київщини заперечила інформацію про заручників і загибель чоловіка у Петропавлівській Борщагівці. На місці події працюють правоохоронці та командування Нацгвардії.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у поліції розповіли, чи дійсно є загиблий та 40 заручників

Інформація про незаконне утримування людей та загибель чоловіка у селі Петропавлівська Борщагівка не відповідає дійсності. Про це повідомили у поліції Київської області, передає УНН.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, до поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина.

Поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі.

Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності 

- наголосили правоохоронці.

На місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України. Обставини з’ясовуються.

Контекст

Раніше у Telegram-каналах з'явилась інформація, що під Києвом у підвалі будівлі нібито утримують в заручниках близько 40 людей, до яких не пускають медиків.

Також ЗМІ повідомляли про нібито озброєних чоловіків у Петропавлівській Борщагівці, які утримують людей.

Антоніна Туманова

КриміналКиївська область
Село
Мобілізація
Воєнний стан
Сутички
Національна поліція України
Київська область
Національна гвардія України