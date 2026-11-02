От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛ

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко забил свой 125-й гол в чемпионатах Украины в матче против "Кривбасса", побив многолетний рекорд Максима Шацких (124 мяча) и возглавив список лучших бомбардиров в истории украинского первенства. УНН рассказывает, как Ярмоленко прошел путь до 125 точных ударов в чемпионатах Украины.

Детали

Как сообщал УНН, в рамках 11-го тура Украинской премьер-лиги сезона 2026/2027 киевское "Динамо" встречалось с криворожским "Кривбассом".

На 18-й минуте матча форвард "Динамо" Матвей Пономаренко открыл счет в матче с передачи Андрея Ярмоленко.

На 41-й минуте Пономаренко заработал пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко, удачно пробив по центру ворот Александра Кемкина. Этот гол стал 125-м для Ярмоленко в УПЛ, таким образом он стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионата Украины. До этого рекорд принадлежал бывшему форварду "Динамо" Максиму Шацких, на счету которого в УПЛ было 124 гола.

Кроме того, на 45-й минуте Ярмоленко получил прямую красную карточку за фол на Джовани.

К слову, в последний раз Ярмоленко получал прямое удаление в составе "Динамо" 19 февраля 2015 года в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против французского "Генгама" (1:2). В общей сложности за профессиональную карьеру это третье прямое удаление футболиста; еще трижды его удаляли за сумму двух желтых карточек.

"Прежде всего хочу поблагодарить ребят за то, что они вдесятером довели дело до конца, терпели и выполняли установки тренера. Также во время воздушной тревоги я сказал все, что тогда имел в виду. Спасибо ребятам, ведь они сегодня действительно продемонстрировали характер и жажду победы. Что касается красной карточки… Нельзя так подводить команду. Хотя я и опытный футболист, но на футбольном поле все равно присутствуют эмоции. Я кое-что не проконтролировал. Очень рад, что мне удалось превзойти этот рекорд. Превзойти достижение такого великого мастера, как Максим Шацких, — не пустяк. Много учился на его матчах, а также он очень помог мне в начале карьеры. Действительно очень приятно превзойти его рекорд", — сказал Ярмоленко после матча.

С рекордом Ярмоленко поздравил и главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера.

"Игрок, которого мне посчастливилось тренировать и с которым мне повезло познакомиться. Я очень рад за тебя. Это достижение вписывает твое имя в историю этой великой страны", — написал Мальдера в Instagram.

Андрей Ярмоленко — лучший бомбардир в истории УПЛ

Путь к рекорду

В 17 лет Андрей Ярмоленко перебрался из черниговской "Десны" в "Динамо", а дебютировал лишь в 2008 году — в последнем туре УПЛ сезона 2007/2008 против "Ворсклы".

11 мая 2008 года новый наставник киевской команды Юрий Семин выпустил 18-летнего игрока на поле за 8 минут до финального свистка при счете 1:1. Ярмоленко удалось забить победный мяч в ворота соперников и принести победу своей команде.

В сезоне 2008/2009 Ярмоленко стал лучшим бомбардиром "Динамо" в Кубке Украины, забив в трех матчах пять мячей. Однако Семин не рисковал подпускать молодежь к основе. Поэтому в чемпионате Андрей редко выходил на поле. За 10 матчей, проведенных в чемпионате, результативными действиями не отметился. В одном из кубковых матчей отметился своей первой голевой передачей за команду.

Однако все кардинально изменилось в сезоне 2009/2010, когда команду возглавил другой российский специалист — Валерий Газзаев, который начал подпускать молодежь к команде, в том числе и Ярмоленко. В том сезоне Ярмоленко забил 7 голов.

Свой десятый, юбилейный гол Ярмоленко забил в 2010 году в матче против "Ильичевца", когда "Динамо" разгромило соперника со счетом 9:0. Ярмоленко отличился на 12-й минуте.

Свой 50-й гол в УПЛ Ярмоленко забил в матче против киевского "Арсенала" в сезоне 2013/2014. Также вингер стал одним из самых молодых игроков "Динамо", которым удалось достичь отметки в полсотни голов в лиге.

Кроме того, в сезоне 2016/2017 Ярмоленко с 15 голами в активе стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги по итогам сезона.

В 2017 году Ярмоленко за 25 млн евро перешёл в дортмундскую «Боруссию», а уже через 6 лет вернулся в стан «бело-синих». В матче 2-го тура сезона 2023/2024 против столичной «Оболони» Ярмоленко отметился забитым мячом, который стал для него юбилейным, 100-м в украинской Премьер-лиге.

В общей сложности это был 138-й гол Андрея Ярмоленко за «Динамо» во всех турнирах.

Вплотную к рекорду Ярмоленко начал подбираться в прошлом году. В марте этого года киевское «Динамо» в рамках 20-го тура Украинской премьер-лиги одержало волевую победу над столичной «Оболонью». За «пивоваров» отличился Денис Устименко, а за «бело-синих» — Андрей Ярмоленко, забивший свой 118-й гол в УПЛ, и Матвей Пономаренко.

Ярмоленко выходит на третье место лучших бомбардиров УПЛ, а "Динамо" одерживает волевую победу против "Оболони"

В сентябре Ярмоленко забил 124-й гол в Украинской премьер-лиге, повторив рекорд результативности в чемпионатах Украины. Произошло это в матче против «Эпицентра».

Ярмоленко забил 124-й гол в УПЛ и повторил рекорд Шацких

Кроме того, Ярмоленко забил свой 171-й гол за «Динамо» во всех турнирах и занимает второе место в списке бомбардиров киевлян. На первом месте — обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин, а замыкает тройку голеадоров «бело-синих» Сергей Ребров.

Отметим, за время выступлений в чемпионате Украины Андрей Ярмоленко поразил ворота 28 разных команд. Чаще всего Ярмоленко забивал в ворота одесского «Черноморца» — 14 голов. Также среди «любимых» соперников вингера — «Кривбасс» (11 голов) и «Волынь» (10 голов).

Команды, в ворота которых Андрей Ярмоленко забивал мячи в матчах чемпионата Украины:

14 — «Черноморец»;

11 — «Кривбасс»;

10 — «Волынь»;

8 — «Ворскла»;

по 7 — «Александрия», донецкий «Металлург»;

6 — «Оболонь»;

по 5 — «Шахтёр», «Заря», «Карпаты», «Днепр», запорожский «Металлург»;

по 4 — «Таврия», «Ильичёвец»/«Мариуполь»;

по 3 — ЛНЗ, «Металлист», «Говерла», «Олимпик», «Арсенал»;

по 2 — «Эпицентр», «Колос», «Верес», «Звезда», каменская «Сталь»;

по 1 — «Полесье», «Левый Берег», «Полтава», «Севастополь».

В чемпионате Украины Андрею Ярмоленко удалось переиграть 44 вратарей. Чаще всего Ярмоленко удавалось поразить ворота Юрия Панькива (7 голов), Виталия Недилько (6 голов), Дмитрия Безрука и Александра Кемкина (оба — по 5 голов).