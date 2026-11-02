От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛ

$45.350.1850.680.00
ukenru
Эксклюзив
17:53 • 4924 просмотра
Под Киевом толпа попыталась штурмовать ограждение дома, где могли незаконно удерживать людейVideo
17:25 • 8362 просмотра
рф нанесла страшный удар по Комышувахе, 18 человек погибли — ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:06 • 8602 просмотра
Инцидент в Петропавловской Борщаговке: в доме обнаружили 25 человек, четверым потребовалась помощь медиковVideo
Эксклюзив
16:36 • 10507 просмотра
Вместо 40 заложников военнослужащий в СЗЧ: прокуратура сообщила новые подробности инцидента под Киевом
16:07 • 14213 просмотра
Семья, несмотря на риск ареста, вывезла из оккупированных Олешек памятную монетуPhoto
15:40 • 12479 просмотра
Инцидент в Петропавловской Борщаговке: в полиции рассказали, действительно ли есть погибший и 40 заложников
15:18 • 12536 просмотра
Почему эвакуацию из Олешек не проводили через Херсон — Лубинец дал разъяснение
14:10 • 18193 просмотра
На питание военнослужащих планируют потратить почти 44 млрд грн: что изменится в 2027 году
13:28 • 19271 просмотра
Как устанавливают размер и рассчитывают алименты из денежного довольствия военнослужащих — подробное разъяснениеPhoto
12:48 • 11040 просмотра
Андрей Ярмоленко — лучший бомбардир в истории УПЛVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Китае не транслировали матч "Реала" после скандала с Мбаппе2 ноября, 08:42 • 20435 просмотра
Крис Пратт поделился, как прошёл путь от жизни в фургоне до Голливуда после случайной встречиVideo2 ноября, 11:50 • 16639 просмотра
Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию2 ноября, 12:19 • 10965 просмотра
Король Чарльз остался без зонта под тропическим ливнем - реакция попала на видеоVideo12:29 • 16370 просмотра
Протесты отвернули туристов от Парижа - бронирования через Airbnb резко упали12:46 • 15219 просмотра
публикации
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo17:35 • 3344 просмотра
На питание военнослужащих планируют потратить почти 44 млрд грн: что изменится в 2027 году14:10 • 18204 просмотра
Как устанавливают размер и рассчитывают алименты из денежного довольствия военнослужащих — подробное разъяснениеPhoto13:28 • 19281 просмотра
Доверие на $113 млн: что для украинской оборонки означает кредит для Fire Point под государственную гарантию ДанииPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 06:35 • 43515 просмотра
Как правильно обрезать смородину осенью: пять шагов для здорового куста и хорошего урожая1 ноября, 13:07 • 61338 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Данило Гетманцев
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Филипп Бельгийский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Херсонская область
Германия
Реклама
УНН Lite
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo17:35 • 3378 просмотра
Семья, несмотря на риск ареста, вывезла из оккупированных Олешек памятную монетуPhoto16:07 • 14244 просмотра
Скандальный рэпер P.Diddy выйдет на свободу на три недели раньше13:57 • 9850 просмотра
Протесты отвернули туристов от Парижа - бронирования через Airbnb резко упали12:46 • 15263 просмотра
Король Чарльз остался без зонта под тропическим ливнем - реакция попала на видеоVideo12:29 • 16414 просмотра
Актуальное
Гривна
Фокс Ньюс
Фильм
Сериал
MIM-104 Patriot

От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛ

Киев • УНН

 • 3366 просмотра

Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ, забив 125-й гол в матче с "Кривбассом". В этой игре он также получил красную карточку.

От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛ

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко забил свой 125-й гол в чемпионатах Украины в матче против "Кривбасса", побив многолетний рекорд Максима Шацких (124 мяча) и возглавив список лучших бомбардиров в истории украинского первенства. УНН рассказывает, как Ярмоленко прошел путь до 125 точных ударов в чемпионатах Украины. 

Детали

Как сообщал УНН, в рамках 11-го тура Украинской премьер-лиги сезона 2026/2027 киевское "Динамо" встречалось с криворожским "Кривбассом". 

На 18-й минуте матча форвард "Динамо" Матвей Пономаренко открыл счет в матче с передачи Андрея Ярмоленко. 

На 41-й минуте Пономаренко заработал пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко, удачно пробив по центру ворот Александра Кемкина. Этот гол стал 125-м для Ярмоленко в УПЛ, таким образом он стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионата Украины. До этого рекорд принадлежал бывшему форварду "Динамо" Максиму Шацких, на счету которого в УПЛ было 124 гола.

Кроме того, на 45-й минуте Ярмоленко получил прямую красную карточку за фол на Джовани. 

К слову, в последний раз Ярмоленко получал прямое удаление в составе "Динамо" 19 февраля 2015 года в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против французского "Генгама" (1:2). В общей сложности за профессиональную карьеру это третье прямое удаление футболиста; еще трижды его удаляли за сумму двух желтых карточек.

"Прежде всего хочу поблагодарить ребят за то, что они вдесятером довели дело до конца, терпели и выполняли установки тренера. Также во время воздушной тревоги я сказал все, что тогда имел в виду. Спасибо ребятам, ведь они сегодня действительно продемонстрировали характер и жажду победы. Что касается красной карточки… Нельзя так подводить команду. Хотя я и опытный футболист, но на футбольном поле все равно присутствуют эмоции. Я кое-что не проконтролировал. Очень рад, что мне удалось превзойти этот рекорд. Превзойти достижение такого великого мастера, как Максим Шацких, — не пустяк. Много учился на его матчах, а также он очень помог мне в начале карьеры. Действительно очень приятно превзойти его рекорд", — сказал Ярмоленко после матча. 

С рекордом Ярмоленко поздравил и главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. 

"Игрок, которого мне посчастливилось тренировать и с которым мне повезло познакомиться. Я очень рад за тебя. Это достижение вписывает твое имя в историю этой великой страны", — написал Мальдера в Instagram.

Андрей Ярмоленко — лучший бомбардир в истории УПЛ02.11.26, 14:48 • 11040 просмотров

Путь к рекорду 

В 17 лет Андрей Ярмоленко перебрался из черниговской "Десны" в "Динамо", а дебютировал лишь в 2008 году — в последнем туре УПЛ сезона 2007/2008 против "Ворсклы". 

11 мая 2008 года новый наставник киевской команды Юрий Семин выпустил 18-летнего игрока на поле за 8 минут до финального свистка при счете 1:1. Ярмоленко удалось забить победный мяч в ворота соперников и принести победу своей команде.

В сезоне 2008/2009 Ярмоленко стал лучшим бомбардиром "Динамо" в Кубке Украины, забив в трех матчах пять мячей. Однако Семин не рисковал подпускать молодежь к основе. Поэтому в чемпионате Андрей редко выходил на поле. За 10 матчей, проведенных в чемпионате, результативными действиями не отметился. В одном из кубковых матчей отметился своей первой голевой передачей за команду.

Однако все кардинально изменилось в сезоне 2009/2010, когда команду возглавил другой российский специалист — Валерий Газзаев, который начал подпускать молодежь к команде, в том числе и Ярмоленко. В том сезоне Ярмоленко забил 7 голов. 

Свой десятый, юбилейный гол Ярмоленко забил в 2010 году в матче против "Ильичевца", когда "Динамо" разгромило соперника со счетом 9:0. Ярмоленко отличился на 12-й минуте. 

Свой 50-й гол в УПЛ Ярмоленко забил в матче против киевского "Арсенала" в сезоне 2013/2014. Также вингер стал одним из самых молодых игроков "Динамо", которым удалось достичь отметки в полсотни голов в лиге.

Кроме того, в сезоне 2016/2017 Ярмоленко с 15 голами в активе стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги по итогам сезона. 

В 2017 году Ярмоленко за 25 млн евро перешёл в дортмундскую «Боруссию», а уже через 6 лет вернулся в стан «бело-синих». В матче 2-го тура сезона 2023/2024 против столичной «Оболони» Ярмоленко отметился забитым мячом, который стал для него юбилейным, 100-м в украинской Премьер-лиге.

В общей сложности это был 138-й гол Андрея Ярмоленко за «Динамо» во всех турнирах.

Вплотную к рекорду Ярмоленко начал подбираться в прошлом году. В марте этого года киевское «Динамо» в рамках 20-го тура Украинской премьер-лиги одержало волевую победу над столичной «Оболонью». За «пивоваров» отличился Денис Устименко, а за «бело-синих» — Андрей Ярмоленко, забивший свой 118-й гол в УПЛ, и Матвей Пономаренко. 

Ярмоленко выходит на третье место лучших бомбардиров УПЛ, а "Динамо" одерживает волевую победу против "Оболони"13.03.26, 20:54 • 4489 просмотров

В сентябре Ярмоленко забил 124-й гол в Украинской премьер-лиге, повторив рекорд результативности в чемпионатах Украины. Произошло это в матче против «Эпицентра». 

Ярмоленко забил 124-й гол в УПЛ и повторил рекорд Шацких14.09.26, 17:12 • 5030 просмотров

Кроме того, Ярмоленко забил свой 171-й гол за «Динамо» во всех турнирах и занимает второе место в списке бомбардиров киевлян. На первом месте — обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин, а замыкает тройку голеадоров «бело-синих» Сергей Ребров. 

Отметим, за время выступлений в чемпионате Украины Андрей Ярмоленко поразил ворота 28 разных команд. Чаще всего Ярмоленко забивал в ворота одесского «Черноморца» — 14 голов. Также среди «любимых» соперников вингера — «Кривбасс» (11 голов) и «Волынь» (10 голов).

Команды, в ворота которых Андрей Ярмоленко забивал мячи в матчах чемпионата Украины:

  • 14 — «Черноморец»;
    • 11 — «Кривбасс»;
      • 10 — «Волынь»;
        • 8 — «Ворскла»;
          • по 7 — «Александрия», донецкий «Металлург»;
            • 6 — «Оболонь»;
              • по 5 — «Шахтёр», «Заря», «Карпаты», «Днепр», запорожский «Металлург»;
                • по 4 — «Таврия», «Ильичёвец»/«Мариуполь»;
                  • по 3 — ЛНЗ, «Металлист», «Говерла», «Олимпик», «Арсенал»;
                    • по 2 — «Эпицентр», «Колос», «Верес», «Звезда», каменская «Сталь»;
                      • по 1 — «Полесье», «Левый Берег», «Полтава», «Севастополь».

                        В чемпионате Украины Андрею Ярмоленко удалось переиграть 44 вратарей. Чаще всего Ярмоленко удавалось поразить ворота Юрия Панькива (7 голов), Виталия Недилько (6 голов), Дмитрия Безрука и Александра Кемкина (оба — по 5 голов).

                        Павел Башинский

                        СпортУНН Liteпубликации
                        Воздушная тревога
                        Сергей Ребров
                        ФК «Динамо» Киев
                        Украина