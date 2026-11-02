Андрей Ярмоленко — лучший бомбардир в истории УПЛ
Киев • УНН
Ярмоленко забил 125-й гол в УПЛ в матче с "Кривбассом" и превзошёл рекорд Максима Шацких. Впоследствии он получил красную карточку.
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в матче против «Кривбасса» забил свой 125-й гол в Украинской премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ, передает УНН.
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В рамках 11-го тура Украинской премьер-лиги сезона 2026/2027 на 41-й минуте форвард «Динамо» Матвей Пономаренко заработал пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко, пробив точно по центру ворот Александра Кемкина.
Этот гол стал для Ярмоленко 125-м в УПЛ, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионата Украины. До этого рекорд принадлежал бывшему форварду «Динамо» Максиму Шацких, на счету которого в УПЛ было 124 гола.
Кроме того, на 45-й минуте Ярмоленко получил прямую красную карточку за фол на Джовани.
В настоящее время счет в матче — 2:0 в пользу «Динамо». Первый гол забил Матвей Пономаренко с передачи Ярмоленко.
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