Андрій Ярмоленко найкращий бомбардир в історії УПЛ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко у матчі проти "Кривбасу" забив свій 125-й гол в Українській прем’єр-лізі і став найкращим бомбардиром в історії УПЛ, передає УНН.

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У рамках 11 туру Української прем’єр-ліги сезону 2026/2027, на 41-й хвилині форвард "Динамо" Матвій Пономаренко заробив пенальті, який реалізував Андрій Ярмоленко вдало пробивши по центру воріт Олександра Кемкіна.

Цей гол став 125-м для Ярмоленка в УПЛ, таким чином ставши найкращим бомбардиром в історії Чемпіонату України. До цього рекорд належав колишньому форварду "Динамо" Максиму Шацьких, який мав в УПЛ 124 голи.

Окрім того, на 45-й хвилині Ярмоленко отримав пряму червону картку за фол на Джовані.

Наразі рахунок у матчі - 2:0 на користь "Динамо". Перший гол забив Матвій Пономаренко з передачі Ярмоленка.

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