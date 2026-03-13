Ярмоленко выходит на третье место лучших бомбардиров УПЛ, а "Динамо" одерживает волевую победу против "Оболони"

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Ярмоленко и Пономаренко. Андрей Ярмоленко забил 118-й мяч и стал третьим бомбардиром лиги.

Киевское "Динамо" в рамках 20-го тура Украинской премьер-лиги одержало волевую победу над столичной "Оболонью". За "пивоваров" отличился Денис Устименко, а за "бело-синих" Андрей Ярмоленко, забивший свой 118-й гол в УПЛ, и Матвей Матвиенко, забивающий уже свой 8-й гол в чемпионате, передает УНН

Детали 

"Оболонь" открыла счет первой уже на 20-й минуте: Иван Нестеренко в штрафной "Динамо" сбросил грудью на Дениса Устименко, который первым касанием не попал по мячу, однако вторым отправил мяч в ворота Руслана Нещерета. 

На 31-й минуте "Динамо" заработало право на пенальти, который удачно реализовал Андрей Ярмоленко. К слову, этот гол стал для вингера "бело-синих" 118-м в УПЛ. Таким образом, Ярмоленко вышел на третье место лучших бомбардиров УПЛ, обогнав Евгения Селезнева (117 голов). Ярмоленко уступает лишь бывшим игрокам "Динамо" — Сергею Реброву (нынешний тренер сборной Украины; 123 гола) и Максиму Шацких (124 гола). 

Под занавес второго тайма форвард "Динамо" Матвей Пономаренко вывел киевлян вперед, забив уже свой 8-й гол в УПЛ. 

Сейчас "Динамо" занимает третье место в УПЛ, опережая "Полесье" на два очка, однако "волки" имеют игру в запасе. 

Отметим, что "Динамо" вышло на игру необычным шрифтом на форме. "Динамо" присоединилось к международной футбольной инициативе, посвященной Всемирной неделе людей с синдромом Дауна. Этот шрифт создан Анной Вивс – художницей из Барселоны с этой генетической особенностью, который стал символом инклюзивности и равенства по всему миру.

Донецкий клуб победил польскую команду со счетом 3:1 благодаря голам Гомеса, Невертона и Силвы. Судьба путевки в четвертьфинал решится в ответном матче.

