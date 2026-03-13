Ярмоленко виходить на третє місце кращих бомбардирів УПЛ, а “Динамо” здобуває вольову перемогу проти “Оболоні”

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 завдяки голам Ярмоленка та Пономаренка. Андрій Ярмоленко забив 118-й м'яч і став третім бомбардиром ліги.

Ярмоленко виходить на третє місце кращих бомбардирів УПЛ, а “Динамо” здобуває вольову перемогу проти “Оболоні”

Київське "Динамо" у рамках 20-го туру Української прем’єр ліги здобуло вольову перемогу над столичною "Оболонню". За "пивоварів" відзначився Денис Устименко, а за "біло-синіх" Андрій Ярмоленко, який забив свій 118 гол в УПЛ, та Матвій Матвієнко, який забиває вже свій 8 гол у чемпіонаті, передає УНН

Деталі 

"Оболонь" відкрила рахунок першою вже на 20-й хвилині: Іван Нестеренко в штрафному "Динамо" скинув грудьми на Дениса Устименка, який першим дотиком не попав по м’ячу, однак другим відправив м’яч у ворота Руслана Нещерета. 

На 31-й хвилині "Динамо" заробило право на пенальті, який вдало реалізував Андрій Ярмоленко. До слова, цей гол став для вінгера "біло-синіх" 118-м в УПЛ. Таким чином, Ярмоленко вийшов на третє місце кращих бомбардирів УПЛ, обігнавши Євгена Селезньова (117 голів). Ярмоленко поступається лише колишнім гравцям "Динамо" - Сергію Реброву (нинішній тренер збірної України; 123 голи) та Максиму Шацьких (124 голи). 

Під завісу другого тайму форвард "Динамо" Матвій Пономаренко вивів киян вперед, забивши вже свій 8 гол в УПЛ. 

Наразі "Динамо" займає третє місце в УПЛ, випереджаючи "Полісся" на два очки, однак "вовки" мають гру в запасі. 

Зазначимо, що "Динамо" вийшло на гру  незвичним шрифтом на формі. "Динамо" доєдналося до міжнародної футбольної ініціативи, присвяченої Всесвітньому тижню людей із синдромом Дауна. Цей шрифт створений Анною Вівс – художницею з Барселони із цією генетичною особливістю, який став символом інклюзивності та рівності по всьому світу.

Нагадаємо 

Донецький клуб переміг польську команду з рахунком 3:1 завдяки голам Гомеса, Невертона та Сілви. Доля путівки до чвертьфіналу вирішиться у матчі-відповіді.

Павло Башинський

Спорт
Прем'єр-ліга України
Сергій Ребров
Шахтар (Донецьк)
ФК «Динамо» Київ