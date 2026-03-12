$43.980.1150.930.10
Шахтар розгромив Лех у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Конференцій

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Донецький клуб переміг польську команду з рахунком 3:1 завдяки голам Гомеса, Невертона та Сілви. Доля путівки до чвертьфіналу вирішиться у матчі-відповіді.

Шахтар розгромив Лех у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Конференцій

Український "Шахтар" здобув перемогу над польським "Лехом" у матчі 1/8 фіналу Ліги Конференцій, обігравши суперника з рахунком 3:1, передає УНН.

Українська команда не надто активно розпочала поєдинок і "Лех" мав кілька непоганих підступів до воріт Дмитра Різника, проте ближче до другої половини тайму гірники змогли відтіснити польську команду та завдяки зусиллям Марлона Гомеса відкрили рахунок у зустрічі. Гол було забито на 36-й хвилині.

Після перерви "Шахтар" продовжив контролювати гру та збільшив свою перевагу. 

Ліга конференцій: "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу27.02.26, 16:07 • 4705 переглядiв

Другий м’яч у ворота "Леха" відправив Невертон, скориставшись помилкою оборони суперника. М’яч затріпотів у сітці воріт поляків на 48-й хвилині.

Далі польська команда зуміла відповісти голом і скоротила відставання, м'ячем відзначився на 70-й хвилині Ісхак. Однак інтрига тривала недовго. Під кінець матчу бразильський півзахисник Ізакі Сілва поставив крапку в поєдинку, забивши третій м’яч "Шахтаря". Гол виявився на славу, бразилець забив у падінні через себе.

У підсумку донецький клуб здобув впевнену перемогу 3:1, зробивши вагомий крок до успішного завершення єврокубкового протистояння.

Доля протистояння остаточно визначатиметься за підсумками двох зустрічей.

Станіслав Кармазін

Спорт