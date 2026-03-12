"Шахтер" разгромил "Лех" в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций

Украинский "Шахтер" одержал победу над польским "Лехом" в матче 1/8 финала Лиги Конференций, обыграв соперника со счетом 3:1, передает УНН.

Украинская команда не слишком активно начала поединок, и "Лех" имел несколько неплохих подходов к воротам Дмитрия Ризныка, однако ближе ко второй половине тайма горняки смогли оттеснить польскую команду и благодаря усилиям Марлона Гомеса открыли счет во встрече. Гол был забит на 36-й минуте.

После перерыва "Шахтер" продолжил контролировать игру и увеличил свое преимущество.

Лига конференций: "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала

Второй мяч в ворота "Леха" отправил Невертон, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Мяч затрепетал в сетке ворот поляков на 48-й минуте.

Далее польская команда сумела ответить голом и сократила отставание, мячом отличился на 70-й минуте Исхак. Однако интрига длилась недолго. Под конец матча бразильский полузащитник Изаки Силва поставил точку в поединке, забив третий мяч "Шахтера". Гол оказался на славу, бразилец забил в падении через себя.

В итоге донецкий клуб одержал уверенную победу 3:1, сделав весомый шаг к успешному завершению еврокубкового противостояния.

Судьба противостояния окончательно будет определяться по итогам двух встреч.