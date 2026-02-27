Лига конференций: "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала
Киев • УНН
Донецкий "Шахтер" сыграет против польского "Леха" в 1/8 финала Лиги конференций. Первый матч состоится 12 марта, а ответный матч – 19 марта.
Жеребьевка 1/8 этапа финала Лиги конференций состоялась 27 февраля. Для украинских ценителей футбола этот турнир имеет большое значение, ведь именно здесь выступает донецкий "Шахтер", и стало известно, какой клуб составил конкуренцию "горнякам". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
Детали
Итак, на этой стадии ЛК подопечные Арды Турана встретятся с польским "Лехом". Стоит отметить, что поляки на предыдущем этапе турнира смогли одолеть финский "Купс".
Своих соперников узнали и другие клубы. В частности, нидерландский АЗ Алкмар встретится с чешской "Спартой". "Кристал Пэлас" померяется силами с футбольным клубом "АЕК Ларнака", итальянская "Фиорентина" посоревнуется с польским "Ракувом", представитель турецкой Суперлиги "Самсунспор" вышел на представителя испанской Ла Лиги "Райо Вальекано". "Целье" сыграет против греческого "Аека", "Сигма" встретится с "Майнцем", а "Риека" поспорит за выход в четвертьфинал со "Страсбуром".
Напомним
Ранее в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Матчи состоятся 10-11 и 17-18 марта.
