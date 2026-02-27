Лига конференций: "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала

$43.210.03
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 12502 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 16420 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 27173 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 44713 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 41115 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 36968 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 31999 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 51859 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22836 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзивы
Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море27 февраля, 04:36 • 5762 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto27 февраля, 04:46 • 21450 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном27 февраля, 05:00 • 17908 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине27 февраля, 05:43 • 13111 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 6674 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 132 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 6788 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 12504 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 16421 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 41116 просмотра
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Село
Словакия
Венгрия
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 18393 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 49129 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 58745 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 60970 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 63137 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Таймс

Лига конференций: "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Донецкий "Шахтер" сыграет против польского "Леха" в 1/8 финала Лиги конференций. Первый матч состоится 12 марта, а ответный матч – 19 марта.

Лига конференций: "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала
t.me/fcshakhtar_news

Жеребьевка 1/8 этапа финала Лиги конференций состоялась 27 февраля. Для украинских ценителей футбола этот турнир имеет большое значение, ведь именно здесь выступает донецкий "Шахтер", и стало известно, какой клуб составил конкуренцию "горнякам". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Детали

Итак, на этой стадии ЛК подопечные Арды Турана встретятся с польским "Лехом". Стоит отметить, что поляки на предыдущем этапе турнира смогли одолеть финский "Купс".

Своих соперников узнали и другие клубы. В частности, нидерландский АЗ Алкмар встретится с чешской "Спартой". "Кристал Пэлас" померяется силами с футбольным клубом "АЕК Ларнака", итальянская "Фиорентина" посоревнуется с польским "Ракувом", представитель турецкой Суперлиги "Самсунспор" вышел на представителя испанской Ла Лиги "Райо Вальекано". "Целье" сыграет против греческого "Аека", "Сигма" встретится с "Майнцем", а "Риека" поспорит за выход в четвертьфинал со "Страсбуром".

Добавим, что первый матч "Шахтера" состоится 12 марта, а ответный матч - 19 марта.

Напомним

Ранее в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Матчи состоятся 10-11 и 17-18 марта.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА определены - результаты жеребьевки27.02.26, 14:43 • 1576 просмотров

Станислав Кармазин

