Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА определены - результаты жеребьевки
Киев • УНН
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Матчи состоятся 10-11 и 17-18 марта.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. По ее итогам определились все пары первого раунда плей-офф, который традиционно считается одним из самых напряженных этапов турнира. О результатах жеребьевки сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Лиги чемпионов.
Список всех пар 1/8 финала Лиги чемпионов:
- Пари Сен-Жермен — Челси;
- Реал Мадрид — Манчестер Сити;
- Галатасарай — Ливерпуль;
- Аталанта — Бавария;
- Ньюкасл Юнайтед — Барселона;
- Атлетико Мадрид — Тоттенхэм Хотспур;
- Будё-Глимт — Спортинг;
- Байер 04 — Арсенал.
Сразу несколько противостояний можно назвать центральными. В частности, "Реал" сыграет против "Манчестер Сити" — это повторение недавних принципиальных встреч в плей-офф, некоторые из них определяли будущего победителя турнира. Не менее интригующей выглядит пара ПСЖ — "Челси", где сойдутся амбициозные с финансовой точки зрения проекты с серьезными еврокубковыми амбициями.
Интересными для зрителя также должны стать и следующие противостояния. В частности, "Барселона" проверит на прочность "Ньюкасл", "Бавария" попытается выбить итальянскую "Аталанту", а английский "Арсенал" поспорит за проход в четвертьфинал с немецким "Байером". Турецкий "Галатасарай" будет противостоять "Ливерпулю", "Атлетико" сыграет против "Тоттенхэма", а настоящая сенсация этой Лиги Чемпионов норвежский "Будё-Глимт" померяется силами с лиссабонским "Спортингом".
Матчи 1/8 финала состоятся в два поединка — 10–11 и 17–18 марта. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.