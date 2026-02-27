$43.210.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА определены - результаты жеребьевки

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Матчи состоятся 10-11 и 17-18 марта.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА определены - результаты жеребьевки
uefa.com

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. По ее итогам определились все пары первого раунда плей-офф, который традиционно считается одним из самых напряженных этапов турнира. О результатах жеребьевки сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Лиги чемпионов.

Список всех пар 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • Пари Сен-Жермен — Челси;
    • Реал Мадрид — Манчестер Сити;
      • Галатасарай — Ливерпуль;
        • Аталанта — Бавария;
          • Ньюкасл Юнайтед — Барселона;
            • Атлетико Мадрид — Тоттенхэм Хотспур;
              • Будё-Глимт — Спортинг;
                • Байер 04 — Арсенал.

                  Сразу несколько противостояний можно назвать центральными. В частности, "Реал" сыграет против "Манчестер Сити" — это повторение недавних принципиальных встреч в плей-офф, некоторые из них определяли будущего победителя турнира. Не менее интригующей выглядит пара ПСЖ — "Челси", где сойдутся амбициозные с финансовой точки зрения проекты с серьезными еврокубковыми амбициями.

                  Интересными для зрителя также должны стать и следующие противостояния. В частности, "Барселона" проверит на прочность "Ньюкасл", "Бавария" попытается выбить итальянскую "Аталанту", а английский "Арсенал" поспорит за проход в четвертьфинал с немецким "Байером". Турецкий "Галатасарай" будет противостоять "Ливерпулю", "Атлетико" сыграет против "Тоттенхэма", а настоящая сенсация этой Лиги Чемпионов норвежский "Будё-Глимт" померяется силами с лиссабонским "Спортингом".

                  Матчи 1/8 финала состоятся в два поединка — 10–11 и 17–18 марта. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

                   


                   

                  Станислав Кармазин

                  Спорт