Ексклюзив
11:15 • 9172 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 12042 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 24422 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 41622 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 37873 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 36024 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 31269 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 50189 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22681 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 111745 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Усі пари на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА визначено - результати жеребкування

Київ • УНН

 • 310 перегляди

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. Матчі відбудуться 10-11 та 17-18 березня.

Усі пари на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА визначено - результати жеребкування
uefa.com

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. За його підсумками визначилися всі пари першого раунду плей-оф, який традиційно вважається одним із найнапруженіших етапів турніру. Про результати жеребкування повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Ліги чемпіонів.

Перелік всіх пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • Парі Сен-Жермен — Челсі;
    • Реал Мадрид — Манчестер Сіті;
      • Галатасарай — Ліверпуль;
        • Аталанта — Баварія;
          • Ньюкасл Юнайтед — Барселона;
            • Атлетіко Мадрид — Тоттенгем Готспур;
              • Буде-Глімт — Спортінг;
                • Байєр 04 — Арсенал.

                  Одразу кілька протистоянь можна назвати центральними. Зокрема, "Реал" зіграє проти "Манчестер Сіті" — це повторення недавніх принципових зустрічей у плей-оф, деякі з них визначали майбутнього переможця турніру. Не менш інтригуючою виглядає пара ПСЖ — "Челсі", де зійдуться амбітні з фінансової точки зору проєкти із серйозними єврокубковими амбіціями.

                  Цікавими для глядача також мають стати і наступні протистояння. Зокрема, "Барселона" перевірить на міцність "Ньюкасл", "Баварія" спробує  вибити італійську "Аталанту", а англійський "Арсенал" посперечається за прохід у чвертьфінал з німецьким "Байєром". Турецький "Галатасарай" протистоятиме "Ліверпулю", "Атлетіко" зіграє проти "Тоттенгема", а справжня сенсація цієї Ліги Чемпіонів норвезький "Буде-Глімт" поміряється силами з лісабонським "Спортінгом".

                  Матчі 1/8 фіналу відбудуться у два поєдинки — 10–11 та 17–18 березня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

                   


                   

                  Станіслав Кармазін

                  Спорт