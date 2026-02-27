Усі пари на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА визначено - результати жеребкування
Київ • УНН
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. Матчі відбудуться 10-11 та 17-18 березня.
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. За його підсумками визначилися всі пари першого раунду плей-оф, який традиційно вважається одним із найнапруженіших етапів турніру. Про результати жеребкування повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Ліги чемпіонів.
Перелік всіх пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
- Парі Сен-Жермен — Челсі;
- Реал Мадрид — Манчестер Сіті;
- Галатасарай — Ліверпуль;
- Аталанта — Баварія;
- Ньюкасл Юнайтед — Барселона;
- Атлетіко Мадрид — Тоттенгем Готспур;
- Буде-Глімт — Спортінг;
- Байєр 04 — Арсенал.
Одразу кілька протистоянь можна назвати центральними. Зокрема, "Реал" зіграє проти "Манчестер Сіті" — це повторення недавніх принципових зустрічей у плей-оф, деякі з них визначали майбутнього переможця турніру. Не менш інтригуючою виглядає пара ПСЖ — "Челсі", де зійдуться амбітні з фінансової точки зору проєкти із серйозними єврокубковими амбіціями.
Цікавими для глядача також мають стати і наступні протистояння. Зокрема, "Барселона" перевірить на міцність "Ньюкасл", "Баварія" спробує вибити італійську "Аталанту", а англійський "Арсенал" посперечається за прохід у чвертьфінал з німецьким "Байєром". Турецький "Галатасарай" протистоятиме "Ліверпулю", "Атлетіко" зіграє проти "Тоттенгема", а справжня сенсація цієї Ліги Чемпіонів норвезький "Буде-Глімт" поміряється силами з лісабонським "Спортінгом".
Матчі 1/8 фіналу відбудуться у два поєдинки — 10–11 та 17–18 березня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.