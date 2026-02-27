$43.210.03
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 12536 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 16448 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 27194 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 44732 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 41132 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 36972 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32000 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 51864 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22837 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 12536 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами10:21 • 16448 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 41132 перегляди
Ліга конференцій: "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Донецький "Шахтар" зіграє проти польського "Леха" в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Перший матч відбудеться 12 березня, а матч-відповідь - 19 березня.

Ліга конференцій: "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу
t.me/fcshakhtar_news

Жеребкування 1/8 етапу фіналу Ліги конференцій відбулося 27 лютого. Для українських поціновувачів футболу цей турнір має неабияке значення, адже саме тут виступає донецький "Шахтар", і стало відомо, який клуб склав конкуренцію "гірникам". Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Деталі

Отож, на цій стадії ЛК підопічні Арди Турана зустрінуться з польським "Лехом". Варто зауважити, що поляки на попередньому етапі турніру змогли здолати фінський "Купс".

Своїх суперників дізналися й інші клуби. Зокрема, нідерландський  АЗ Алкмар зустрінеться з чеською "Спартою". "Крістал Пелас" поміряється силами з футбольним клубом "АЕК Ларника", італійська "Фіорентина" позмагається з польським "Ракувом", представник турецької Суперліги "Самсунспор" вийшов на представника іспанської Ла Ліги "Райо Вальєкано". "Цельє" зіграє проти грецького "Аека", "Сігма" зустрінеться з "Майнцом", а "Рієка" посперечається за вихід до чвертьфіналу із "Страсбуром".

Додамо, що перший матч "Шахтаря" відбудуться 12 березня, а матч-відповідь - 19 березня.

Нагадаємо

Раніше у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. Матчі відбудуться 10-11 та 17-18 березня.

Усі пари на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА визначено - результати жеребкування27.02.26, 14:43 • 1580 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт
УЄФА
Швейцарія
Фінляндія
Чехія
Греція
Італія
Іспанія
Нідерланди
Туреччина
Україна
Польща