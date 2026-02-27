Ліга конференцій: "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу
Київ • УНН
Донецький "Шахтар" зіграє проти польського "Леха" в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Перший матч відбудеться 12 березня, а матч-відповідь - 19 березня.
Жеребкування 1/8 етапу фіналу Ліги конференцій відбулося 27 лютого. Для українських поціновувачів футболу цей турнір має неабияке значення, адже саме тут виступає донецький "Шахтар", і стало відомо, який клуб склав конкуренцію "гірникам". Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Деталі
Отож, на цій стадії ЛК підопічні Арди Турана зустрінуться з польським "Лехом". Варто зауважити, що поляки на попередньому етапі турніру змогли здолати фінський "Купс".
Своїх суперників дізналися й інші клуби. Зокрема, нідерландський АЗ Алкмар зустрінеться з чеською "Спартою". "Крістал Пелас" поміряється силами з футбольним клубом "АЕК Ларника", італійська "Фіорентина" позмагається з польським "Ракувом", представник турецької Суперліги "Самсунспор" вийшов на представника іспанської Ла Ліги "Райо Вальєкано". "Цельє" зіграє проти грецького "Аека", "Сігма" зустрінеться з "Майнцом", а "Рієка" посперечається за вихід до чвертьфіналу із "Страсбуром".
Нагадаємо
Раніше у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. Матчі відбудуться 10-11 та 17-18 березня.
