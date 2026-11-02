Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко забив свій 125-й гол у чемпіонатах України у матчі проти "Кривбаса", побивши багаторічний рекорд Максима Шацьких (124 м'ячі) та очоливши список найкращих бомбардирів в історії української першості. УНН розповідає, як Ярмоленко подолав шлях у 125 влучних ударів в чемпіонатах України.

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Як повідомляв УНН, у рамках 11-го туру Української прем’єр-ліги сезону 2026/2027 київське "Динамо" зустрічалося з криворізьким "Кривбасом".

На 18-й хвилині матчу форвард "Динамо" Матвій Пономаренко відкрив рахунок у матчі з передачі Андрія Ярмоленка.

На 41-й хвилині Пономаренко заробив пенальті, який реалізував Андрій Ярмоленко вдало пробивши по центру воріт Олександра Кемкіна. Цей гол став 125-м для Ярмоленка в УПЛ, таким чином ставши найкращим бомбардиром в історії Чемпіонату України. До цього рекорд належав колишньому форварду "Динамо" Максиму Шацьких, який мав в УПЛ 124 голи.

Окрім того, на 45-й хвилині Ярмоленко отримав пряму червону картку за фол на Джовані.

До слова, востаннє Ярмоленко отримував пряме вилучення у складі "Динамо" 19 лютого 2015 року в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького "Генгама" (1:2). Загалом за професійну кар'єру це третє пряме вилучення футболіста; ще тричі його вилучали за сумою двох жовтих карток.

"Насамперед хочу подякувати хлопцям за те, що вони вдесятьох довели справу до кінця, терпіли й виконували настанови тренера. Також під час повітряної тривоги я сказав усе, що тоді мав на думці. Дякую хлопцям, адже вони сьогодні дійсно продемонстрували характер і жагу до перемоги. Стосовно червоної картки… Не можна так підводити команду. Хоч я й досвідчений футболіст, але на футбольному полі все одно присутні емоції. Дещо не проконтролював їх. Дуже радий, що мені вдалося перевершити цей рекорд. Перевершити досягнення такого великого майстра, як Максим Шацьких – не порожній звук. Багато вчився на його матчах, а також він дуже допоміг мені на початку кар’єри. Дійсно дуже приємно перевершити його рекорд", - сказав Ярмоленко після матчу.

З рекордом Ярмоленка привітав і головний тренер збірної України Андреа Мальдера.

"Гравець, якого я мав задоволення тренувати та з яким мені пощастило познайомитися. Я дуже радий за тебе. Це досягнення вписує твоє ім’я в історію цієї великої країни", - написав Мальдера в Instagram.

Андрій Ярмоленко найкращий бомбардир в історії УПЛ

Шлях до рекорду

У 17 років Андрій Ярмоленко перебрався з чернігівської "Десни" до "Динамо", а дебютував лише у 2008 році - в останньому турі УПЛ сезону 2007/2008 проти "Ворскли".

11 травня 2008 року новий наставник команди киян Юрій Сьомін випустив 18-річного гравця на поле за 8 хвилин до фінального свистка за рахунку 1:1. Ярмоленку вдалося забити переможний м'яч у ворота суперників і принести перемогу своїй команді.

У сезоні 2008/2009 Ярмоленко став найкращим бомбардиром "Динамо" в Кубку України, забивши в трьох матчах п'ять м'ячів. Проте Сьомін не ризикував підпускати молодь до основи. Тому в чемпіонаті Андрій рідко виходив на поле. За 10 матчів, проведених у чемпіонаті, не відзначився результативними діями. В одному з кубкових матчів відзначився своїм першим гольовим пасом за команду.

Однак, все кардинально змінилося у сезоні 2009/2010, коли команду очолив інший російський спеціаліст - Валерій Газзаєв, який почав підпускати молодь до команди, у тому числі і Ярмоленка. У тому сезоні Ярмоленко забив 7 голів.

Свій десятий, ювілейний гол Ярмоленко забив у 2010 році у матчі проти "Іллічівця", коли "Динамо" розгромили суперника - 9:0. Ярмоленко відзначився на 12-й хвилині.

Свій 50-й гол в УПЛ Ярмоленко забив у матчі проти київського "Арсеналу" у сезоні 2013/2014. Також вінгер став одним із наймолодших гравців "Динамо", яким вдалося досягти позначки у півсотні голів у лізі.

Окрім того, у сезоні 2016/2017 Ярмоленко із 15 голами в активі став найкращим бомбардиром Української Прем’єр-ліги за підсумками сезону.

У 2017 році Ярмоленко за 25 млн євро перейшов до дортмундської "Боруссії", а вже через 6 років повернувся до стану "біло-синіх". У матчі 2-го туру сезону 2023/2024 проти столичної "Оболоні", Ярмоленко відзначився забитим м’ячем, який став для нього ювілейним, 100-м в українській Прем’єр-лізі.

Загалом, це був 138-й гол Андрія Ярмоленка за "Динамо" в усіх турнірах.

Впритул до рекорду Ярмоленко почав підбиратися минулого року. У березні цього року київське "Динамо" у рамках 20-го туру Української прем’єр ліги здобуло вольову перемогу над столичною "Оболонню". За "пивоварів" відзначився Денис Устименко, а за "біло-синіх" Андрій Ярмоленко, який забив свій 118-й гол в УПЛ, та Матвій Пономаренко.

Ярмоленко виходить на третє місце кращих бомбардирів УПЛ, а “Динамо” здобуває вольову перемогу проти “Оболоні”

У вересні Ярмоленко забив 124-й гол в Українській прем’єр-лізі, повторивши рекорд результативності в чемпіонатах України. Сталося це у матчі проти "Епіцентру".

Ярмоленко забив 124-й гол в УПЛ і повторив рекорд Шацьких

Окрім того, Ярмоленко забив свій 171-й гол за "Динамо" у всіх турнірах, і займає друге місце у списку бомбардирів киян. На першому місці володар "Золотого м’яча" Олег Блохін, а замикає трійку голеадорів "біло-синіх" - Сергій Ребров.

Зазначимо, за час виступів у чемпіонаті України Андрій Ярмоленко вразив ворота 28 різних команд. Найчастіше Ярмоленко забивав м’ячі у ворота одеського "Чорноморця" – 14 голів. Також серед "улюблених" суперників вінгера – "Кривбас" (11 голів) і "Волинь" (10 голів).

Команди, у ворота яких Андрій Ярмоленко забивав м'ячі у матчах чемпіонату України:

14 – “Чорноморець”;

11 – “Кривбас”;

10 – “Волинь”;

8 – "Ворскла";

по 7 – "Олександрія", "Металург" Донецьк;

6 – "Оболонь";

по 5 – "Шахтар", "Зоря", "Карпати", "Дніпро", "Металург" Запоріжжя;

по 4 – "Таврія", "Іллічівець"/"Маріуполь";

по 3 – ЛНЗ, "Металіст", "Говерла", "Олімпік", "Арсенал";

по 2 – "Епіцентр", "Колос", "Верес", "Зірка", "Сталь" Кам’янське;

по 1 – "Полісся", "Лівий Берег", "Полтава", "Севастополь".

У чемпіонаті України Андрію Ярмоленку вдалося переграти 44 воротарів. Найчастіше Ярмоленку вдавалося влучити у ворота Юрія Паньківа (7 голів), Віталія Неділька (6 голів), Дмитра Безрука й Олександра Кемкіна (обидва – по 5 голів).