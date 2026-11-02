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Под Киевом толпа попыталась штурмовать ограждение дома, где могли незаконно удерживать людей

Киев • УНН

 • 4962 просмотра

В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась попасть в дом из-за подозрений в незаконном удержании людей. Четверым обнаруженным потребовалась медицинская помощь.

Под Киевом толпа попыталась штурмовать ограждение дома, где могли незаконно удерживать людей

В Петропавловской Борщаговке, расположенной в Киевской области, люди пытались штурмовать ворота, чтобы попасть во двор дома, где могли незаконно удерживать людей. Об этом с места происшествия сообщают журналисты УНН

Детали

Железные ворота в кирпичной стене штурмовали около десяти неизвестных. Все на вид — молодые мужчины, скрывавшие лица под медицинскими масками и капюшонами курток. Они по очереди  били по двери ногами, пытаясь повредить её.

В конце концов к толпе подошёл правоохранитель, который сделал людям замечание.  

Но очевидцы продолжали вести себя агрессивно и утверждали, что в доме, во двор которого они пытаются попасть, военные якобы незаконно удерживают людей. Против толпы применили слезоточивый газ.

 

Что этому предшествовало 

С полудня распространялась информация об инциденте в районе улицы Солнечной, 7 (район Петропавловской Борщаговки в столице). Очевидцы публиковали видео с места происшествия, на которых были видны кареты "скорой помощи" и медицинские работники. Основная выдвигавшаяся версия — якобы вооружённый неизвестный мужчина удерживает в частном доме в заложниках 40 гражданских лиц. И среди них уже есть раненые, которым необходима помощь медиков.

Позже к диалогу с представителями СМИ подключилась Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона. Там заверили, что  информация о десятках заложников, которые якобы находились в частном доме, не соответствует действительности. А сам инцидент возник вокруг задержания военнослужащего, который ушёл в СЗЧ. 

Но менее чем через час появились свидетельства медицинской работницы с места событий. Женщина вместе с правоохранителями получила доступ в частный дом по указанному адресу. Затем она рассказала журналистам, что в помещении здания — от чердака до подвала — видела как минимум 25 человек. Гражданские они или военные — неизвестно. Четыре человека из тех, кого нашли в помещении, нуждаются в медицинской помощи. Их уже погрузили в кареты "скорой помощи". Какие именно повреждения получили мужчины и кто их нанёс, медик не уточнила.

Александра Василенко

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