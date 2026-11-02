Під Києвом натовп спробував штурмувати огорожу будинку, де могли незаконно утримувати людей

У Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині, люди намагались штурмувати браму, щоб потрапити на подвір'я будинку, де могли незаконно утримувати людей. Про це повідомляють журналісти УНН з місця події.

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Залізну браму в цегляному мурі штурмували близько десяти невідомих. Усі на вигляд - молоді чоловіки, які ховали обличчя під медичними масками та за каптурами курток. Вони по черзі били в двері ногами, намагаючись пошкодити їх.

Зрештою до натовпу підійшов правоохоронець, який зробив людям зауваження.

Але очевидці продовжували поводитися агресивно та стверджували, що в будинку, на подвіря якого намагаються потрапити, військові нібито незаконно утрмують людей. Проти натовпу застосували сльозогінний газ.

Що цьому передувало

З опівдня ширилася інформація про інцидент у районі вулиці Сонячна, 7 (район Петропавлівської Борщагівки у столиці). Очевидці публікували відео з локації, на яких було видно карети "швидкої" та медичних працівників. Основна версія, яку висували, — нібито озброєний невідомий чоловік утримує в приватному будинку у заручниках 40 цивільних. І серед них вже є поранені, яким необхідна допомога медиків.

Згодом до діалогу з представниками ЗМІ підключилася Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону. Там запевнили, що інформація про десятки заручників, які нібито перебували у приватному будинку, не відповідає дійсності. А сам інцидент виник навколо затримання військового, який пішов у СЗЧ.

Але менш, ніж через годину, зявилися свідчення медичної працівниці з місця подій. Жінка разом із правоохоронцями отримала доступ до приватного будинку за адресою. Потім вона розповіла журналістам, що у приміщенні будівлі — від горищ і до підвалу — бачила як мінімум 25 людей. Цивільні вони чи військові, — невідомо. Чотири людини із тих, яких знайшли у приміщенні, потребують медичної допомоги. Їх уже завантажили до карет "швидкої допомоги". Які конкретно ушкодження отримали чоловіки та хто їх їм завдав, медик не уточнила.