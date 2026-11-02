Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Работу над реализацией сотрудничества на официальном уровне начали на прошлой неделе. Об этом заявил президент Финляндии во время выступления на 258-м Национальном оборонном курсе страны. Об этом сообщает President of the Republic of Finland, пишет УНН.

Детали

"Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию, а работа над реализацией этого сотрудничества на официальном уровне была начата на прошлой неделе", — отметил он.

По словам президента, сотрудничество с Францией, которая является ядерным государством, позволит Финляндии лучше понять, как крупные державы оценивают последствия своих действий в нынешней среде безопасности.

"Это сотрудничество усилит наше понимание и, прежде всего, укрепит наше коллективное сдерживание", — подчеркнул он.

В то же время финский лидер отметил, что окончательный формат взаимодействия еще формируется.

"Мы тщательно оценим последствия различных возможных вариантов, прежде чем принимать какие-либо решения. Несомненно то, что мы серьезно относимся к этому сотрудничеству, как и ко всем усилиям по укреплению нашей обороны", — заявил президент.

Он также подчеркнул важность членства Финляндии в НАТО, которое является центральным элементом системы сдерживания страны.

"Расширенное сдерживание, обеспечиваемое Соединенными Штатами, также распространяет на Финляндию защиту ядерного сдерживания", — сказал он.

Отдельно президент подчеркнул необходимость усиления оборонных возможностей Европы на фоне российской агрессии против Украины и изменений в трансатлантических отношениях.

"Европа должна все больше полагаться на собственные возможности и быть способной самостоятельно управлять эскалацией", — подытожил он.

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