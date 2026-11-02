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Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування

Київ • УНН

 • 2052 перегляди

Фінляндія розпочала офіційну співпрацю з Францією у сфері ядерного стримування. Формат взаємодії ще розробляють.

Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування

Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування. Роботу над реалізацією співпраці на офіційному рівні розпочали минулого тижня. Про це заявив президент Фінляндії під час виступу на 258-му Національному оборонному курсі країни. Про це повідомляє President of the Republic of Finland, пише УНН.

Деталі

"Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування, а роботу над реалізацією цієї співпраці на офіційному рівні було розпочато минулого тижня", — зазначив він.

За словами президента, співпраця з Францією, яка є ядерною державою, дасть змогу Фінляндії краще зрозуміти, як великі держави оцінюють наслідки своїх дій у нинішньому безпековому середовищі.

"Ця співпраця посилить наше розуміння і, передусім, зміцнить наше колективне стримування", — наголосив він.

Водночас фінський лідер зауважив, що остаточний формат взаємодії ще формується.

"Ми ретельно оцінюватимемо наслідки різних можливих варіантів, перш ніж ухвалювати будь-які рішення. Безсумнівним є те, що ми серйозно ставимося до цієї співпраці, як і до всіх зусиль зі зміцнення нашої оборони", — заявив президент.

Він також підкреслив важливість членства Фінляндії в НАТО, яке є центральним елементом системи стримування країни.

"Розширене стримування, яке забезпечують Сполучені Штати, також поширює на Фінляндію захист ядерного стримування", — сказав він.

Окремо президент наголосив на необхідності посилення оборонних спроможностей Європи на тлі російської агресії проти України та змін у трансатлантичних відносинах.

"Європа повинна дедалі більше покладатися на власні спроможності та бути здатною самостійно управляти ескалацією", — підсумував він.

Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію Данії02.11.26, 08:35 • 32993 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
НАТО
Фінляндія
Франція
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна