Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування. Роботу над реалізацією співпраці на офіційному рівні розпочали минулого тижня. Про це заявив президент Фінляндії під час виступу на 258-му Національному оборонному курсі країни. Про це повідомляє President of the Republic of Finland, пише УНН.

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"Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування, а роботу над реалізацією цієї співпраці на офіційному рівні було розпочато минулого тижня", — зазначив він.

За словами президента, співпраця з Францією, яка є ядерною державою, дасть змогу Фінляндії краще зрозуміти, як великі держави оцінюють наслідки своїх дій у нинішньому безпековому середовищі.

"Ця співпраця посилить наше розуміння і, передусім, зміцнить наше колективне стримування", — наголосив він.

Водночас фінський лідер зауважив, що остаточний формат взаємодії ще формується.

"Ми ретельно оцінюватимемо наслідки різних можливих варіантів, перш ніж ухвалювати будь-які рішення. Безсумнівним є те, що ми серйозно ставимося до цієї співпраці, як і до всіх зусиль зі зміцнення нашої оборони", — заявив президент.

Він також підкреслив важливість членства Фінляндії в НАТО, яке є центральним елементом системи стримування країни.

"Розширене стримування, яке забезпечують Сполучені Штати, також поширює на Фінляндію захист ядерного стримування", — сказав він.

Окремо президент наголосив на необхідності посилення оборонних спроможностей Європи на тлі російської агресії проти України та змін у трансатлантичних відносинах.

"Європа повинна дедалі більше покладатися на власні спроможності та бути здатною самостійно управляти ескалацією", — підсумував він.

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