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Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію Данії

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Данія надає державну гарантію за кредитом на $113 млн для Fire Point. Рішення країни-лідера рейтингу Transparency International є важливим сигналом фінансової довіри до українського оборонного виробника.

Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію Данії

Державна гарантія за кредитом у розмірі 750 млн данських крон (близько $113 млн), яку уряд Данії надасть для місцевої дочірньої компанії українського оборонного виробника Fire Point, має не лише економічне, а й вагоме репутаційне значення. Адже йдеться про державу, яка восьмий рік поспіль очолює світовий рейтинг країн із найнижчим рівнем сприйняття корупції, пише УНН.

Деталі

Індекс сприйняття корупції за 2025 рік, оприлюднений Transparency International у лютому 2026 року, показав, що Данія залишається найменш корумпованою країною світу за оцінками експертів. Вона посіла перше місце серед 182 країн, отримавши 89 балів зі 100 можливих. Країна утримує світове лідерство вже восьмий рік поспіль. За нею розташувалися Фінляндія з 88 балами та Сінгапур із 84.

Як пояснив у коментарі УНН фінансист Віктор Гальчинський, державна гарантія свідчить насамперед про довіру до компанії, адже в разі невиконання нею кредитних зобов'язань фінансові ризики нестиме сама держава.

Важливо й те, що фінансування здійснюватиметься через Данський експортно-інвестиційний фонд EIFO, який має суворі вимоги до перевірки учасників фінансових операцій. Згідно з офіційною антикорупційною політикою фонду, перед участю в угодах EIFO перевіряє контрагентів на корупційні ризики та оцінює їхню ділову доброчесність. Фонд прямо зазначає, що може долучитися до фінансової операції лише за умови позитивних результатів перевірки щодо ризиків хабарництва.

На думку Віктора Гальчинського, значення цього кроку виходить далеко за межі одного кредиту. 

Коли в компанії є гарантія уряду іншої держави, це може позитивно впливати на оцінку її ризиків з боку банків та інших потенційних кредиторів. Відповідно, у майбутньому Fire Point може отримати можливість залучати фінансування на вигідніших умовах, зокрема за нижчими процентними ставками

- пояснив фінансист.

Таким чином, рішення Копенгагена потенційно може відкрити українському оборонному бізнесу нові можливості на європейському фінансовому ринку. Адже готовність однієї держави взяти на себе кредитні ризики може стати додатковим аргументом для інших країн, банків та інвестиційних установ, які розглядатимуть співпрацю з українськими виробниками озброєння.

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У чому інтерес Данії?

Водночас Данія має у цьому проєкті й власний стратегічний інтерес. Адже Fire Point вже будує на її території завод із виробництва твердого ракетного палива, яке є критично важливим компонентом сучасного ракетного озброєння.

Будівництво заводу з виробництва твердого ракетного палива дочірньої компанії Fire Point у Данії  

Підприємство розташується на півдні Данії. Будівництво офіційно розпочали у грудні 2025 року, а запуск виробництва запланований на кінець 2027 року. Передбачається, що спочатку завод забезпечуватиме потреби українських ракетних програм, а згодом зможе постачати продукцію й іншим європейським оборонним компаніям. Крім того, після запуску виробництва у Данії планують створити кілька сотень нових робочих місць.

Для Копенгагена це можливість не лише розвивати власну оборонну промисловість, а й отримати доступ до українських технологій, створених і вдосконалених в умовах реальної війни. Для компанії ж, розміщення стратегічного виробництва за межами України дозволить зменшити ризики його ураження російськими ракетами та дронами.

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Поєднання фінансової довіри та взаємного стратегічного інтересу, за словами експерта, робить це рішення винятковим.

Я розглядав би це рішення як поєднання політичної довіри до Fire Point, стратегічного інтересу Данії та прагматичного розрахунку. Данія допомагає створити виробництво, яке може посилити її власну обороноздатність і обороноздатність Європи, а Fire Point отримує доступ до додаткових ресурсів для розвитку. У разі успішної реалізації проєкту вигоду можуть отримати обидві сторони

- констатує Гальчинський.

Нагадаємо

Історія Fire Point як оборонного виробника розпочалася у 2022 році, після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Перші прототипи ударних безпілотників команда збирала у звичайному гаражі. Відтоді компанія пройшла шлях від невеликої майстерні до масштабного виробництва далекобійних дронів FP-1 та FP-2, крилатих ракет "Фламінго" і розробки власних балістичних ракет FP-7 та FP-9.  

За кілька років український виробник пройшов шлях від гаражної майстерні до розробки високотехнологічного ракетного озброєння та став першою українською оборонною компанією, яка розгортає власне виробництво на території країни НАТО.

Цей приклад показує, наскільки змінилася роль української оборонної промисловості у світі. Україна поступово перетворюється з країни, яка залежала від постачання іноземного озброєння, на державу, чиї власні оборонні розробки становлять інтерес для союзників.

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Євген Царенко

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