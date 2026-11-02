Доверие на $113 млн: что для украинской оборонки означает кредит для Fire Point под государственную гарантию Дании

Государственная гарантия по кредиту в размере 750 млн датских крон (около $113 млн), которую предоставит правительство Дании для местной дочерней компании украинского оборонного производителя Fire Point, имеет не только экономическое, но и весомое репутационное значение. Ведь речь идет о государстве, которое восьмой год подряд возглавляет мировой рейтинг стран с самым низким уровнем восприятия коррупции, пишет УНН.

Детали

Индекс восприятия коррупции за 2025 год, обнародованный Transparency International в феврале 2026 года, показал, что Дания остается наименее коррумпированной страной мира по оценкам экспертов. Она заняла первое место среди 182 стран, получив 89 баллов из 100 возможных. Страна удерживает мировое лидерство уже восьмой год подряд. За ней расположились Финляндия с 88 баллами и Сингапур с 84.

Как объяснил в комментарии УНН финансист Виктор Гальчинский, государственная гарантия свидетельствует прежде всего о доверии к компании, поскольку в случае невыполнения ею кредитных обязательств финансовые риски понесет само государство.

Важно и то, что финансирование будет осуществляться через Датский экспортно-инвестиционный фонд EIFO, который предъявляет строгие требования к проверке участников финансовых операций. Согласно официальной антикоррупционной политике фонда, перед участием в сделках EIFO проверяет контрагентов на коррупционные риски и оценивает их деловую добросовестность. Фонд прямо указывает, что может участвовать в финансовой операции только при условии положительных результатов проверки рисков взяточничества.

По мнению Виктора Гальчинского, значение этого шага выходит далеко за рамки одного кредита.

Когда у компании есть гарантия правительства другого государства, это может положительно повлиять на оценку ее рисков со стороны банков и других потенциальных кредиторов. Соответственно, в будущем Fire Point может получить возможность привлекать финансирование на более выгодных условиях, в частности по более низким процентным ставкам - объяснил финансист.

Таким образом, решение Копенгагена потенциально может открыть украинскому оборонному бизнесу новые возможности на европейском финансовом рынке. Ведь готовность одного государства взять на себя кредитные риски может стать дополнительным аргументом для других стран, банков и инвестиционных учреждений, которые будут рассматривать сотрудничество с украинскими производителями вооружений.

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В чем интерес Дании?

В то же время Дания имеет в этом проекте и собственный стратегический интерес. Ведь Fire Point уже строит на ее территории завод по производству твердого ракетного топлива, которое является критически важным компонентом современного ракетного вооружения.

Строительство завода по производству твердого ракетного топлива дочерней компании Fire Point в Дании

Предприятие будет расположено на юге Дании. Строительство официально началось в декабре 2025 года, а запуск производства запланирован на конец 2027 года. Предполагается, что сначала завод будет обеспечивать потребности украинских ракетных программ, а впоследствии сможет поставлять продукцию и другим европейским оборонным компаниям. Кроме того, после запуска производства в Дании планируется создать несколько сотен новых рабочих мест.

Для Копенгагена это возможность не только развивать собственную оборонную промышленность, но и получить доступ к украинским технологиям, созданным и усовершенствованным в условиях реальной войны. Для компании же размещение стратегического производства за пределами Украины позволит снизить риски его поражения российскими ракетами и дронами.

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Сочетание финансового доверия и взаимного стратегического интереса, по словам эксперта, делает это решение исключительным.

Я рассматривал бы это решение как сочетание политического доверия к Fire Point, стратегического интереса Дании и прагматичного расчёта. Дания помогает создать производство, которое может усилить её собственную обороноспособность и обороноспособность Европы, а Fire Point получает доступ к дополнительным ресурсам для развития. В случае успешной реализации проекта выгоду могут получить обе стороны — констатирует Гальчинский.

Напомним

История Fire Point как оборонного производителя началась в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину. Первые прототипы ударных беспилотников команда собирала в обычном гараже. С тех пор компания прошла путь от небольшой мастерской до масштабного производства дальнобойных дронов FP-1 и FP-2, крылатых ракет «Фламинго» и разработки собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9.

За несколько лет украинский производитель прошёл путь от гаражной мастерской до разработки высокотехнологичного ракетного вооружения и стал первой украинской оборонной компанией, разворачивающей собственное производство на территории страны НАТО.

Этот пример показывает, насколько изменилась роль украинской оборонной промышленности в мире. Украина постепенно превращается из страны, зависевшей от поставок иностранного вооружения, в государство, чьи собственные оборонные разработки представляют интерес для союзников.

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