Украина вернулась в клуб стран-производителей баллистических ракет: что изменило первое боевое применение FP-7

Первое боевое применение украинской баллистической ракеты FP-7 стало важным этапом в восстановлении собственных ракетных возможностей Украины. После десятилетий, в течение которых производство баллистических ракет в стране фактически было утрачено, Украина вновь получила возможность создавать такие системы. Теперь FP-7 может стать основой для дальнейшего развития украинской ракетной программы, пишет УНН.

1 октября Президент Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении FP-7, разработанной украинской оборонной компанией Fire Point. Место запуска и цель не разглашались, однако известно, что ракета имеет дальность около 250 км и боевую часть весом около 200 кг.

Возвращение в клуб производителей баллистических ракет

У Украины уже была собственная ракетная промышленность. Во времена советского союза на территории нашей страны работали предприятия, которые производили, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты. После распада ссср значительная часть этих производственных линий была закрыта, а ракетная промышленность пришла в упадок.

У нас есть очень мощная ракетная школа. Еще 10–20 лет назад украинские ракеты летали в космос с коммерческими спутниками - отметил в комментарии УНН военный аналитик Алексей Гетьман.

Поэтому появление FP-7 имеет значение не только как создание отдельного образца вооружения. The New York Times после первого боевого применения FP-7 назвала это "возвращением Украины в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты".

Что дает Украине собственная баллистика

Появление собственной баллистической ракеты важно и непосредственно для ведения войны. Серийное производство FP-7 может расширить возможности Украины по поражению целей на значительном расстоянии от линии фронта. Как отмечают эксперты, потенциальными целями могут стать командные пункты, склады боеприпасов, логистические узлы, ремонтные базы, системы ПВО и другие военные объекты, которые россия пытается перемещать подальше от фронта.

Украина действительно получает новые возможности на поле боя. Это новый козырь. Появление собственной баллистики меняет соотношение возможностей и имеет стратегическое значение. Мы больше не будем лишь реагировать — мы получаем возможность отвечать - подчеркнул военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, если Украина сможет масштабировать производство FP-7, то получит больше свободы в выборе целей и будет меньше зависеть от поставок дальнобойного вооружения от партнеров.

FP-7 может стать основой для дальнейшего развития целой линейки украинских баллистических ракет. Это может быть не только одно конкретное изделие, а технологическая база, на которой можно создавать следующие системы — с другими характеристиками, дальностью, боевой частью и возможностями применения. Компания (Fire Point — ред.) имеет все шансы стать одним из фундаментов украинской баллистической программы. Там есть хорошие специалисты, есть соответствующие компетенции, а главное — уже есть практический опыт - пояснил Алексей Гетьман.

Следующим этапом для Украины может стать развитие ракет с большей дальностью. Fire Point параллельно работает над FP-9, которая будет иметь большую дальность и сможет поразить москву.

Поэтому развитие FP-7 и следующих украинских ракетных систем может стать одним из важных элементов долгосрочной системы сдерживания россии. Но ключевое слово здесь — именно серийность. Отдельные успешные запуски демонстрируют технологическую способность, а стабильное массовое производство уже создает реальную военную способность - считает военный аналитик.

Таким образом, первое боевое применение FP-7 стало для Украины не просто испытанием новой ракеты в войне. Оно ознаменовало возвращение страны в узкий круг государств, способных самостоятельно создавать баллистическое вооружение.

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