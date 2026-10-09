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Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7

Київ • УНН

 • 14338 перегляди

Власна балістика дає Україні нові можливості для ураження цілей на значній відстані та зменшує залежність від далекобійної зброї партнерів.

Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7

Перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7 стало важливим етапом у відновленні власних ракетних спроможностей України. Після десятиліть, протягом яких виробництво балістичних ракет у країні фактично було втрачено, Україна знову отримала спроможність створювати такі системи. Тепер FP-7 може стати основою для подальшого розвитку української ракетної програми, пише УНН.

1 жовтня Президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування FP-7, розробленої українською оборонною компанією Fire Point. Місце запуску і ціль не розголошувалися, однак відомо, що ракета має дальність близько 250 км і бойову частину вагою близько 200 кг.

Повернення до клубу виробників балістики

Україна вже мала власну ракетну промисловість. За часів радянського союзу на території нашої країни працювали підприємства, які виробляли, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети. Після розпаду срср значна частина цих виробничих ліній була закрита, а ракетна промисловість занепала.

У нас є дуже потужна ракетна школа. Ще 10–20 років тому українські ракети літали в космос із комерційними супутниками

- зазначив у коментарі УНН військовий аналітик Олексій Гетьман.

Тому поява FP-7 має значення не лише як створення окремого зразка озброєння. The New York Times після першого бойового застосування FP-7 назвала це "поверненням України до невеликої групи країн, які виробляють балістичні ракети".

Що дає Україні власна балістика

Поява власної балістичної ракети важлива і безпосередньо для ведення війни. Серійне виробництво FP-7 може розширити можливості України для ураження цілей на значній відстані від лінії фронту. Як зазначають експерти, потенційними цілями можуть стати командні пункти, склади боєприпасів, логістичні вузли, ремонтні бази, системи ППО та інші військові обʼєкти, які росія намагається переміщувати подалі від фронту.

Україна дійсно отримує нові можливості на полі бою. Це новий козир. Поява власної балістики змінює співвідношення можливостей і має стратегічне значення. Ми більше не будемо лише реагувати - ми отримуємо можливість відповідати

- наголосив військовий аналітик Олексій Гетьман.

За його словами, якщо Україна зможе масштабувати виробництво FP-7, то матиме більше свободи у виборі цілей і буде менше залежати від поставок далекобійного озброєння від партнерів.

FP-7 може стати основою для подальшого розвитку цілої лінійки українських балістичних ракет. Це може бути не лише один конкретний виріб, а технологічна база, на якій можна створювати наступні системи - з іншими характеристиками, дальністю, бойовою частиною та можливостями застосування. Компанія (Fire Point - ред.) має всі шанси стати одним із фундаментів української балістичної програми. Там є хороші фахівці, є відповідні компетенції, а головне - вже є практичний досвід

- пояснив Олексій Гетьман.

Наступним етапом для України може стати розвиток ракет з більшою дальністю. Fire Point паралельно працює над FP-9, яка матиме більшу дальність і буде здатна уразити москву. 

Тому розвиток FP-7 і наступних українських ракетних систем може стати одним із важливих елементів довгострокової системи стримування росії. Але ключове слово тут - саме серійність. Окремі успішні запуски демонструють технологічну спроможність, а стабільне масове виробництво вже створює реальну військову спроможність

- вважає військовий аналітик.

Таким чином, перше бойове застосування FP-7 стало для України не просто випробуванням нової ракети у війні. Воно позначило повернення країни до вузького кола держав, здатних самостійно створювати балістичне озброєння.

Fire Point стирає поняття "глибокого тилу" рф: FP-1 уразив ціль на Уралі - СЕО компанії Ірина Терех10.09.26, 14:21 • 14675 переглядiв

Євген Царенко

Війна в УкраїніТехнологіїПублікації
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The New York Times
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