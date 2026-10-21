$45.080.0850.530.00
ukenru
12:16 • 4418 перегляди
Fire Point отримала державну гарантію Данії на $113 млн кредиту
10:30 • 11646 перегляди
Зеленський на тлі зустрічі Віткоффа з путіним розкрив, від чого "багато залежить"
09:53 • 20219 перегляди
Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим - нардеп
08:17 • 24672 перегляди
Фон дер Ляєн: ЄС не скасує енергетичні санкції проти росії
07:45 • 20598 перегляди
НАБУ підтвердило обшуки у НБУ та "співробітника"
07:02 • 23020 перегляди
Віткофф представить путіну оновлену мирну пропозицію - Axios
Ексклюзив
06:50 • 21642 перегляди
Федерація профпілок зможе домагатися перегляду закону про безпеку працівників на роботі навіть після набрання ним чинності - юристка
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 42725 перегляди
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
21 жовтня, 05:19 • 20479 перегляди
ЄС закличе Канаду та Британію збільшити фінансування України - ЗМІ
21 жовтня, 04:47 • 19100 перегляди
США сьогодні запропонують путіну тристоронню зустріч із Зеленським і Трампом для завершення війни – Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.9м/с
82%
759мм
Популярнi новини
У Фінській затоці знайшли британський корабель, який затонув понад 160 років томуPhoto21 жовтня, 03:05 • 38187 перегляди
Син Трампа виступив проти війни США з Іраном і особисто висловив незгоду батькові – The Atlantic21 жовтня, 03:37 • 13161 перегляди
Генштаб повідомив про втрати росіян у техніці та живій силі за добу на фронтіPhoto21 жовтня, 04:09 • 6394 перегляди
Рубіо розкрив деталі про переговори Віткоффа у рф і щодо Маска та Starlink для України21 жовтня, 06:18 • 20057 перегляди
Обмеження Starlink для України: у Конгресі США вимагають розслідувати дії МаскаVideo09:30 • 9798 перегляди
Публікації
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 42752 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 49682 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море20 жовтня, 17:50 • 57558 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
Ексклюзив
20 жовтня, 17:23 • 52109 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль20 жовтня, 13:37 • 58594 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Ілон Маск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Осло
Китай
Реклама
УНН Lite
У Фінській затоці знайшли британський корабель, який затонув понад 160 років томуPhoto21 жовтня, 03:05 • 38822 перегляди
Ріанна розлютилася через розголошення її музичних планів: A$AP Rocky розповів про наслідки21 жовтня, 02:05 • 39071 перегляди
Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком21 жовтня, 01:05 • 35829 перегляди
Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому доміVideo21 жовтня, 00:06 • 33600 перегляди
У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів20 жовтня, 23:06 • 34474 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Washington Post
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Fire Point отримала державну гарантію Данії на $113 млн кредиту

Київ • УНН

 • 4432 перегляди

Фінансування надаватимуть через Данський фонд експорту та інвестицій.

Fire Point отримала державну гарантію Данії на $113 млн кредиту
Будівництво заводу з виробництва твердого ракетного палива компанії Fire Point у Данії.

Данія надасть державну гарантію за кредитом на 750 млн данських крон (близько 112 млн доларів) для данської дочірньої компанії українського виробника дронів і ракет Fire Point. Про це повідомляє Reuters з посиланням на уряд Данії, пише УНН.

Деталі

Як пояснили в Уряді Данії, державна гарантія необхідна, оскільки через війну в Україні компанія не може залучати фінансування в Данії на звичайних ринкових умовах. Кредит надаватиметься через Данський фонд експорту та інвестицій (EIFO).

Як пише Reuters з посиланням на заяву міністра оборони Данії Єппе Бруса, розміщення виробництва за кордоном дає Україні змогу захистити ланцюги постачання від російських атак.

Данський завод із виробництва ракетного палива має розпочати роботу до кінця 2027 року.

Будівництво заводу Fire Point у Данії допомагає захистити і країну, і Європу - премʼєрка Фредеріксен01.10.26, 17:19 • 7210 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Fire Point будує завод із твердого ракетного палива у данському місті Войенс, що на півдні країни, тут відбуватиметься заливка ракет FP-7 і FP-7.x та бустерів для Flamingo. Це перший випадок у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території. 

Як повідомляла СЕО Fire Point Ірина Терех, загальна площа заводу становитиме понад 120 тис. кв. м, а потужність від 800 до понад 4100 ракет на рік залежно від потреб. Процес будівництва змусив переглянути регуляторні норми та експертизу зі зведення таких масштабних об'єктів. Крім того, данська влада загалом усунула понад 20 законодавчих бар'єрів.

На час війни в Україні завод працюватиме на потреби наших Сил оборони, надалі планується, що паливо постачатиметься і європейським партнерам.

“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 26.08.26, 10:05 • 51513 переглядiв

Євген Царенко

ЕкономікаСвіт
Ірина Терех
Fire Point
Закони
Війна в Україні
Reuters
НАТО
Данія
Україна