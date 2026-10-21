Fire Point отримала державну гарантію Данії на $113 млн кредиту
Київ • УНН
Фінансування надаватимуть через Данський фонд експорту та інвестицій.
Данія надасть державну гарантію за кредитом на 750 млн данських крон (близько 112 млн доларів) для данської дочірньої компанії українського виробника дронів і ракет Fire Point. Про це повідомляє Reuters з посиланням на уряд Данії, пише УНН.
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Як пояснили в Уряді Данії, державна гарантія необхідна, оскільки через війну в Україні компанія не може залучати фінансування в Данії на звичайних ринкових умовах. Кредит надаватиметься через Данський фонд експорту та інвестицій (EIFO).
Як пише Reuters з посиланням на заяву міністра оборони Данії Єппе Бруса, розміщення виробництва за кордоном дає Україні змогу захистити ланцюги постачання від російських атак.
Данський завод із виробництва ракетного палива має розпочати роботу до кінця 2027 року.
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Як повідомляв УНН, Fire Point будує завод із твердого ракетного палива у данському місті Войенс, що на півдні країни, тут відбуватиметься заливка ракет FP-7 і FP-7.x та бустерів для Flamingo. Це перший випадок у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території.
Як повідомляла СЕО Fire Point Ірина Терех, загальна площа заводу становитиме понад 120 тис. кв. м, а потужність від 800 до понад 4100 ракет на рік залежно від потреб. Процес будівництва змусив переглянути регуляторні норми та експертизу зі зведення таких масштабних об'єктів. Крім того, данська влада загалом усунула понад 20 законодавчих бар'єрів.
На час війни в Україні завод працюватиме на потреби наших Сил оборони, надалі планується, що паливо постачатиметься і європейським партнерам.
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