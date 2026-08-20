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Техніка

Завод Fire Point у Данії зможе за рік виготовляти паливо для понад 4 100 балістичних ракет FP-7 або перехоплювачів FP-7.x – СЕО компанії

Київ • УНН

 • 378 перегляди

За мінімального навантаження завод Fire Point зможе виготовляти паливо для 800 ракет на рік, але за потреби буде спроможний обслуговувати до понад 4 тисяч ракет.

Завод Fire Point у Данії зможе за рік виготовляти паливо для понад 4 100 балістичних ракет FP-7 або перехоплювачів FP-7.x – СЕО компанії
Ірина Терех

Завод із виробництва твердого ракетного палива, який українська компанія Fire Point будує в Данії, буде спроможний виготовляти паливо для понад 4 100 ракет на рік за умови його цілодобової роботи і наявності замовлення. Про це журналістам розповіла СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех, пише УНН.

Ми прорахували три сценарії залежно від наявності замовлень – від мінімуму у 800 ракет на рік до 4 100 з хвостиком ракет на рік за умови цілодобової роботи. Це ми кажемо про FP-7 або FP-7.x 

- розповіла Ірина Терех.

За її словами, для запуску виробництва палива для дальньої балістичної ракети FP-9 має бути ухвалене політичне рішення. Окрім того, для того, щоб запустити таке виробництво компанія повинна отримати нову дозвільну документацію, спроєктувати ще одне приміщення заводу і посилити його безпеку ще більше. 

Запустити виробництво палива для дальньої балістичної ракети на потужностях, що будуються зараз, за словами СЕО Fire Point, неможливо.

Вона додала, що завод – це не бізнес-кейс, а стратегічний і безпековий проєкт.

На жаль, жодну прийнятну бізнесову математику він не витримує. Я не можу зараз конкретні цифри називати, ми це рахували (окупність – ред.) – це не дуже вигідно, але я вважаю, що це (побудова заводу – ред.) дуже важливо 

- зазначила Ірина Терех.

Під час престуру СЕО Fire Point показала журналістам першу чергу будівництва заводу, де заливатимуть паливо у балістичні ракети FP-7, перехоплювачі балістики FP-7.x, а також бустери до ракет FP-5 Flamingo.

За її словами, будівництво заводу оцінюється у понад 150 млн євро. Його вартість зросла після того, як виявилось, що придбане компанією приміщення не підходить для виробництва і вона змушена будувати нове.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, завод із виробництва твердого ракетного палива Fire Point будує у данському місті Войенс, що на півдні країни. Це перший випадок у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території.

Щоб Fire Point могла розпочати виробництво твердопаливного пального для ракет Flamingo данська влада усунула понад 20 законодавчих бар'єрів. 

Розміщення виробництва в Данії дозволить мінімізувати ризик можливого російського удару по підприємству. 

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Юлія Мельник

Війна в УкраїніТехнології
Ірина Терех
Fire Point
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Данія